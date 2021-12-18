Как рефинансировать потребительский заем

Когда вы решаете рефинансировать взятый в банке заем, вы заменяете существующую ссуду на новую. Эта стратегия может сэкономить ваши деньги, если вы получите более низкую процентную ставку по новой ссуде. Предлагая рефинансирование банки дают клиентам возможность улучшить условия кредитования.

Плюсы и минусы рефинансирования кредитов Плюсы

Более низкая годовая процентная ставка. Если соотношение вашего кредита, дохода или долга к доходу улучшилось с тех пор, как вы взяли первоначальную ссуду, вы можете получить более низкую годовую процентную ставку по новой ссуде. Более короткий период погашения. Если вы можете позволить себе более высокий ежемесячный платеж, рефинансирование для получения более краткосрочной ссуды сократит общие процентные расходы и быстрее избавит вас от долгов.

Минусы

Более длительный срок может означать больший процент. Если вы не получите более низкую годовую процентную ставку по новому займу, рефинансирование на более длительный период погашения увеличит ваши общие расходы и оставляет вас в долгу на более длительный срок. Комиссия за выдачу кредита : даже если вы рефинансируете ссуду у того же кредитора, вам, возможно, придется заплатить комиссию за выдачу кредита , которая может составлять от 1% до 10% от суммы кредита. Даже если у вас есть эта дополнительная сумма денег, убедитесь, что средств, которые вы получите после того, как кредитор возьмет новый заем, достаточно для полного рефинансирования вашего кредита.

В каких случаях рефинансирование — это хорошая идея

Ваша кредитоспособность улучшилась или вы выплатили другие долги. Заемщики с хорошей или отличной кредитной историей и низким соотношением долга к доходу обычно получают самые низкие ставки по индивидуальным кредитам. Если вы постоянно вносите платежи по кредиту вовремя и ваш кредитный рейтинг вырос, тогда вы можете получить более низкую ставку по новому кредиту, а рефинансирование может сэкономить вам деньги. Вам нужны более низкие ежемесячные выплаты. Рефинансирование может продлить срок погашения, снизив ежемесячный платеж и оставив дополнительный резерв в вашем бюджете. Таким образом вы сможете использовать лишние деньги, чтобы погасить более дорогие долги. Вы хотите быстрее погасить кредит. Если более высокие ежемесячные платежи вписываются в ваш бюджет, вы можете рефинансировать заем на более короткий срок, чтобы снизить общие процентные расходы и быстрее погасить долг.

Эта стратегия работает лучше всего, если ваш существующий кредит имеет длительный срок погашения и по новому договору вы можете получить более высокую ставку.

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