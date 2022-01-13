Сегодня, 13 января, по народному календарю Васильева коляда, Васильев вечер, в народе его еще называют щедрым вечером. Канун Старого Нового года. Еще этот праздник называли «Кесаретским» в честь святого Василия Великого, архиепископа кесарийского.

На Руси считали, как Васильев день проведешь, таким и весь год будет. Хозяйки готовили множество снеди, чтобы хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Особой популярностью пользовались блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. Кроме того, свинья символизировала плодовитость и благополучие.

Во многих селениях в этот день было принято колоть так называемых «кесаретских» поросят. Зажаренный поросенок считался всеобщим угощением, поэтому все односельчане могли приходить и есть его, причем каждый из приходящих должен был принести немного денег и отдать их хозяину. На следующий день все деньги передавались в приходскую церковь для нуждающихся.

На Васильев день в старину готовили также гречневую кашу с соблюдением определенного ритуала. Если каша вылезла из горшка, была бледного цвета – жди беду. Если же каша получилась яркая, хорошо разваренная - быть семье счастливой, а урожаю богатым. В отличие от Рождества, которое считалось семейным праздником, на новогодний ужин приглашали гостей.

Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется.

Также в Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это нужно было непременно в полночь, чтобы яблоки уродились.

Кроме того, ночью следовало следить за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада - к изобилию молока и рыбы; с востока - к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.