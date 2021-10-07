Задавая вопрос: «Какой ты сегодня, хот-дог?», вы являетесь не автором юмористического психологического теста, а клиентом одной из автозаправочных станций компании «Башнефть», где можно не только приобрести бензин высокого качества, но и выбрать ингредиенты для своего личного (и, надо сказать, весьма вкусного) хот-дога.

Конечно, говоря АЗС, мы в первую очередь подразумеваем бензин и дизель. И все автозаправки «Башнефти» реализуют топливо Евро-5, которое отвечает самым высоким экологическим требованиям и стандартам. Бензины и дизельное топливо проходят семь ступеней проверки качества: от нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Уфе, до бензовозов и «пистолетов» топливно-раздаточных колонок.

Но сейчас для водителя и пассажиров также важен максимальный набор услуг и товаров в дорогу, поэтому АЗС активно развивают формат маркетов. Уже мало кого удивишь кофе на заправках – кстати, на «Башнефти» он отменный, так как используются натуральные ингредиенты. Хот-доги тоже вошли в привычный ассортимент, но с одним нюансом – многие любители сосисок в тесте на гриле уже тестируют разные вариации начинок, по настроению заказывая соусы и другие компоненты. Так и получаются практически авторские хот-доги у каждого клиента АЗС.

Челябинцы, кстати, в дорогу больше предпочитают брать сэндвичи, чем хот-доги, но и последние входят в топ покупок на заправках.

Еще одна полезная опция – бесконтактная оплата прямо у колонки. Уже второй год жители области могут оплачивать топливо через Яндекс.Заправки, экономить деньги и время, и сводить к минимуму общение с другими людьми в период обострения вирусных заболеваний – таких, как грипп, ОРВИ, коронавирус.

Важно, что Яндекс.Заправки предлагают собственные скидки для клиентов АЗС «Башнефти». Чтобы воспользоваться ими, нужно установить приложение и привязать к нему банковскую карту, ввести промокод в разделе «Скидки и бонусы». Кроме того, зайдя в приложение, можно привязать бонусную карту программы лояльности «Башнефти».

В 2020 году услуга бесконтактной оплаты топлива была запущена на 162-х автозаправочных станциях компании в республике Башкортостан, Челябинской, Свердловской и Самарской областях.

С 13 сентября 2021 года сервис бесконтактной оплаты начал работать на 27-ми заправках «Башнефти» в Оренбургской области, 27-ми из 45-ти АЗС в республике Удмуртия и на восьми автозаправочных станциях в Саратовской области.

СПРАВКА

ПАО АНК «Башнефть» - одна из старейших нефтяных компаний страны, входит в состав ПАО «НК «Роснефть».

Розничная сеть компании насчитывает 544 собственные АЗС, расположенные в 15 регионах России.

Для корпоративных клиентов разработана удобная система безналичных расчетов, которая позволяет профессионально управлять затратами на топливо, контролировать расходы на ГСМ и повысить эффективность деятельности предприятия. Для клиентов - физических лиц действует программа лояльности.