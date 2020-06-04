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Кандидатом в Совет судей РФ выдвинут председатель Челябинского областного суда

Общество
Сегодня, 11:03
Автор: 
Инна Шемаева

Кандидатом в Совет судей Российской федерации большинством выдвинут председатель Челябинской областного суда Вячеслав Малашковец. Всего на Х Всероссийском съезде судей наш регион будут представлять 12 делегатов.

Сегодня, четвертого июня, в Челябинском областном суде состоялась конференция судей, на которой были избраны делегаты на Х Всероссийский съезд судей. Съезд должен пройти в ноябре-декабре 2020 года в Москве. На нем планируется избрать новый состав Совета судей и Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

«Всего судами города и области было представлено 145 делегатов. Количество представителей от каждого суда определялось исходя из штатной численности судей. По результатам открытого голосования большинством голосов из состава Челябинского областного суда избраны председатель Вячеслав Владимирович Малашковец и судьи, признанные по итогам работы за 2019 год лучшими среди коллег – Вера Евгеньевна Давыдова и Елена Владимировна Рзаева», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Кроме того, от Челябинской области в качестве кандидата в Совет судей РФ большинством голосов также был выдвинут Вячеслав Малашковец.

Напомним, указом Президента РФ № 171 от 15 апреля 2019 года Вячеслав Малашковец назначен председателем Челябинского областного суда. С 2015 года он являлся заместителем председателя, курировал рассмотрение уголовных дел, возглавлял комиссию по приему квалифицированного экзамена на должность судьи в Челябинской области, рассматривал дела в составе президиума областного суда. С сентября 2018 года Малашковец исполнял обязанности председателя суда. Его предшественник Сергей Минин ушел на работу в Седьмой кассационный суд.
Всего на Х Всероссийском съезде судей наш регион будут представлять 12 делегатов. Кроме вышеперечисленных в состав вошли: от Арбитражного суда Челябинской области выдвинуты председатель Евгений Шайхутдинов, заместитель председателя Дмитрий Бастен, судья Игорь Костылев. Из кандидатов районных (городских) судовбольшая поддержка была оказана председателю Сосновского районного суда Ольге Шпигун, председателю Усть-Катавского городского суда Василию Зайцеву, судье Копейского городского суда Майе Гончаровой и судье Ленинского районного суда  Магнитогорска Ольге Шапошниковой. Мировую юстицию региона будет представлять мировой судья судебного участка № 8 Курчатовского района  Челябинска Елена Пылкова, а гарнизонные военные суды – председатель Магнитогорского гарнизонного военного суда Сергей Неверович.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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