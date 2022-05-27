Карен Даллакян: Мы передали для животных Донбасса четыре тонны гуманитарной помощи

Общероссийский Народный фронт и партия «Зеленая Альтернатива» доставили на Донбасс чуть более четырех тонн гуманитарной помощи для диких (живущих в зоопарках) и домашних животных.

ОНФ в данной поездке представлял сопредседатель челябинского регионального отделения Народного Фронта, известный зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян.

Как он рассказал агентству «Урал-пресс-информ», команда ОНФ и «Зеленой Альтернативы» вернулась с Донбасса в Ростов буквально этой ночью, 27-го мая.

«Вместе с руководителем партии и двумя сотрудника народной милиции Донбасса мы сопровождали груз. Это четыре тонны кормов для животных - не только для диких, но и для собак и кошек. В сборе гуманитарной помощи участвовали ученики российских школ, зоопарки – Новосибирский, Московский. Получился сборный груз, который мы доставили и раздали адресатам, передав помощь из рук в руки, чтобы не было никаких вопросов, а то очень часто помощь Луганской и Донецкой Народным Республикам поступает на склады, откуда волонтеры просто не могут ее получить. Учитывая все моменты, которые мы выяснили во время первой командировки, сделали так, чтобы буквально каждый пакетик корма дошел до адресата. И нам удалось это сделать – в течение дня мы сумели раздать четыре тонны кормов. Подробности я расскажу по приезде в Челябинск – дома планирую быть в первых числах июня. У меня много фото и видеоматериала из поездки», - рассказал Карен Даллакян.

Предоставлено Кареном Даллакяном Поделиться

Напомним, вторая командировка на Донбасс началась для Карена Вачгановича 23-го мая. В апреле руководитель челябинского фонда зоозащиты «Спаси меня» побывал в зоопарке Мариуполя, куда вместе с единомышленниками привез гуманитарную помощь – учреждение сильно пострадало в результате бомбежек, часть животных и птиц погибло. Своими впечатлениями от поездки, в которой он увидел и много страдающих, голодных домашних животных и их отчаявшихся хозяев, которым нечем было кормить своих питомцев, Карен Даллакян поделился во время итоговой пресс-конференции, отметив самоотверженную любовь людей к четвероногим, их готовность в первую очередь накормить животных, чем поесть самим. После первой командировки челябинский Айболит пообещал вернуться на Донбасс с кормами для кошек и собак. И свое слово сдержал.