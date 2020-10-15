ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Каждый десятый работодатель требует знание иностранного языка

Общество
Сегодня, 09:16
Размер текста

К таким выводам пришли сотрудники сервиса «Rabota» после проведенного опроса. Аналитики выяснили, что знание иностранного языка – действенный фильтр для отбора на вакансию лучших кандидатов.

Несмотря на такие требования, далеко не все сотрудники, владеющие иностранным языком, применяют эти навыки в своей профессиональной деятельности. Но руководство предпочитает иметь в штате полиглота, даже если компания не работает на международном рынке. Для директоров многих организаций знание иностранного языка служит своеобразным маркером социального статуса. Есть и те руководители, которые хотят вывести свою фирму на мировой уровень. Они ищут специалистов, которые могут свободно вести переговоры на иностранном языке и переписываться с зарубежными партнерами. Выделяется еще одна категория работодателей. Они активно внедряют в производство цифровые технологии, поэтому заинтересованы в сотрудниках, способных читать и переводить техническую документацию на иностранном языке.

Аналитики сайта по поиску работы определили, что сейчас руководители отдают предпочтение нескольким языкам. В рейтинг вошли:

  1. итальянский (его знание требуют 0,8 % рекрутеров);
  2. испанский (его указывают в 1,2 % вакансий);
  3. французский (он считается обязательным для 1,7 % работодателей);
  4. китайский (он фигурирует в 2,6 % вакансий);
  5. английский (встречается в 80 % вакантных должностях).

Английский как язык международного общения открывает практически все карьерные двери. Соискатель, владеющий им в совершенстве, может трудоустроиться в любую зарубежную компанию и претендовать на высокую зарплату в российской фирме. Это касается не только переводчиков и репетиторов. Знание английского требуется IT-специалистам, журналистам, PR-менеджерам. Чтобы узнать свои шансы на успех, достаточно зайти на wallstreetenglish.ru/english-test и оценить языковые умения буквально за семь минут. Сразу после ответов на вопросы появятся промежуточные результаты. Выяснить уровень владения английским по системе CEFR, на которую ориентируются все работодатели, позволит академическое тестирование. Оно тоже проводится онлайн в Wall Street English. Проверка включает в себя задания на аудирование, чтение, говорение, письмо. После нее отобразится точный уровень знаний, повысить который возможно дома при помощи курсов. Персональный консультант школы проанализирует результаты теста и подберет подходящую программу. Обучение проходит на онлайн-платформе. Но это не скучные лекции с заучиванием правил. Студенты смотрят познавательную комедию (развивают навыки аудирования), получают доступ к электронным пособиям (тренируют чтение), общаются с учащимися из других стран в онлайн-сообществе (оттачивают письмо), записываются на дистанционные факультативы Social clubs (отрабатывают разговорные способности) и Complementary classes (разбираются в сложных правилах под руководством педагогов-носителей языка). Для постановки британского акцента в школе разработана программа Advanced Speech Recognition. Она оценивает речь и выдает рекомендации по устранению русского произношения.

Весь процесс обучения в Wall Street English находится под постоянным контролем. Педагоги отслеживают прогресс на удаленных зачетах Encounter в мини-группах. Все результаты сохраняются в личном кабинете, где размещена система мониторинга прогресса Global scale of English. Она показывает текущие успехи и уровень знаний, которого можно достичь после каждого занятия.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 16:07
В Центральном районе Челябинска бесплатно раздают Wi-Fi и готовятся посадить тюльпаны
Вчера, 15:29
В Челябинске в ТРК «Гагарин парк» открыли пункт вакцинации
Вчера, 13:10
Ковидный госпиталь в Коркино активно заполняется
Вчера, 12:27
В Челябинской области на карантине по ОРВИ остаются три школы и 211 классов
Вчера, 12:08
За сутки умерло шесть пациентов с ковидом в Усть-Катаве, Сатке, Южноуральске и Челябинске
Вчера, 11:48
Информация о смертях от COVID-19 в колонии Копейска не соответствует действительности
Вчера, 11:35
Вопрос об открытии двустороннего движения на улицах Советской и Пушкина в Челябинске остался открытым
Вчера, 11:32
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по суточному приросту ковида
Вчера, 11:19
Уникальный курс по навыкам безопасности проводят в Челябинске для учеников инклюзивной школы
Вчера, 10:34
Умные технологии «Интерсвязи» стали доступны жителям частного сектора
Общество
Вчера, 11:35
Мнение жителей не услышали
Вопрос об открытии двустороннего движения на улицах Советской и Пушкина в Челябинске остался открытым
Среда обитания
Вчера, 11:06
Озеро Аракуль пострадало из-за множества финансовых нарушений при исполнении контрактов на реконструкцию водопровода
Новости
Сегодня, 09:34
Общество
В Челябинске ограничат движение на десяти улицах в связи с дорожными работами
Сегодня, 09:22
Среда обитания
Для гостей нацпарка «Зигальга» обустраивают новую тропу к горе Поперечной
Вчера, 17:05
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 15 октября
Вчера, 16:55
Происшествия
В Златоусте полицейскому пришлось стрелять, чтобы спастись от вора с монтировкой
Вчера, 16:52
Экономика
ВТБ в сентябре нарастил продажи розничных кредитов на 15%
Материалы рубрики
Сегодня, 09:34
Общество
В Челябинске ограничат движение на десяти улицах в связи с дорожными работами
Вчера, 17:05
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 15 октября
Вчера, 15:29
Общество
В Челябинске в ТРК «Гагарин парк» открыли пункт вакцинации
Вчера, 12:08
Общество
За сутки умерло шесть пациентов с ковидом в Усть-Катаве, Сатке, Южноуральске и Челябинске
Вчера, 11:19
Общество
Уникальный курс по навыкам безопасности проводят в Челябинске для учеников инклюзивной школы
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика