Каждый десятый работодатель требует знание иностранного языка

К таким выводам пришли сотрудники сервиса «Rabota» после проведенного опроса. Аналитики выяснили, что знание иностранного языка – действенный фильтр для отбора на вакансию лучших кандидатов.

Несмотря на такие требования, далеко не все сотрудники, владеющие иностранным языком, применяют эти навыки в своей профессиональной деятельности. Но руководство предпочитает иметь в штате полиглота, даже если компания не работает на международном рынке. Для директоров многих организаций знание иностранного языка служит своеобразным маркером социального статуса. Есть и те руководители, которые хотят вывести свою фирму на мировой уровень. Они ищут специалистов, которые могут свободно вести переговоры на иностранном языке и переписываться с зарубежными партнерами. Выделяется еще одна категория работодателей. Они активно внедряют в производство цифровые технологии, поэтому заинтересованы в сотрудниках, способных читать и переводить техническую документацию на иностранном языке.

Аналитики сайта по поиску работы определили, что сейчас руководители отдают предпочтение нескольким языкам. В рейтинг вошли:

итальянский (его знание требуют 0,8 % рекрутеров); испанский (его указывают в 1,2 % вакансий); французский (он считается обязательным для 1,7 % работодателей); китайский (он фигурирует в 2,6 % вакансий); английский (встречается в 80 % вакантных должностях).

Английский как язык международного общения открывает практически все карьерные двери. Соискатель, владеющий им в совершенстве, может трудоустроиться в любую зарубежную компанию и претендовать на высокую зарплату в российской фирме. Это касается не только переводчиков и репетиторов. Знание английского требуется IT-специалистам, журналистам, PR-менеджерам. Чтобы узнать свои шансы на успех, достаточно зайти на wallstreetenglish.ru/english-test и оценить языковые умения буквально за семь минут. Сразу после ответов на вопросы появятся промежуточные результаты. Выяснить уровень владения английским по системе CEFR, на которую ориентируются все работодатели, позволит академическое тестирование. Оно тоже проводится онлайн в Wall Street English. Проверка включает в себя задания на аудирование, чтение, говорение, письмо. После нее отобразится точный уровень знаний, повысить который возможно дома при помощи курсов. Персональный консультант школы проанализирует результаты теста и подберет подходящую программу. Обучение проходит на онлайн-платформе. Но это не скучные лекции с заучиванием правил. Студенты смотрят познавательную комедию (развивают навыки аудирования), получают доступ к электронным пособиям (тренируют чтение), общаются с учащимися из других стран в онлайн-сообществе (оттачивают письмо), записываются на дистанционные факультативы Social clubs (отрабатывают разговорные способности) и Complementary classes (разбираются в сложных правилах под руководством педагогов-носителей языка). Для постановки британского акцента в школе разработана программа Advanced Speech Recognition. Она оценивает речь и выдает рекомендации по устранению русского произношения.

Весь процесс обучения в Wall Street English находится под постоянным контролем. Педагоги отслеживают прогресс на удаленных зачетах Encounter в мини-группах. Все результаты сохраняются в личном кабинете, где размещена система мониторинга прогресса Global scale of English. Она показывает текущие успехи и уровень знаний, которого можно достичь после каждого занятия.