13.05.2021
В Челябинской области на трассе М-5 огранили движение транспорта
13.05.2021
Мусульмане Челябинской области принимают поздравления с большим и светлым праздником Ураза-байрам
13.05.2021
В Миассе на пожаре в частном доме погибли двое мужчин и женщина
13.05.2021
Каждый пятый челябинец считает, что в метро нет необходимости
13.05.2021
В Челябинской области машина сбила ребенка на самокате
13.05.2021
В Златоусте на улице нашли боевой снаряд
Каждый пятый челябинец считает, что в метро нет необходимости
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021
На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021