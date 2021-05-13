Каждый пятый челябинец считает, что в метро нет необходимости

Каждый пятый челябинец уверен, что в метро нет необходимости. Такое же количество участников опроса - за строительство в южноуральской столице метрополитена.

Мнение горожан по этому актуальному вопросу выясняли социологи челябинского филиала РАНХиГС, которые отмечают, что заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Челябинск на базе давнего проекта строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта, является одной из самых обсуждаемых «инфраструктурных» новостей последнего месяца.

За строительство метро чаще всего выступала молодежь – жители города в возрасте 18-24 года, студенты. Четверть респондентов считает, что метро Челябинску «скорее необходимо» (в основном такую оценочную позицию выбирали работники бюджетной сферы).

Около двадцати процентов опрошенных считает, что в метро скорее нет потребности. Приверженцы этой точки зрения - молодые жители Челябинска (18-24 года и 25-44 года), имеющие высшее образование, по роду занятий - студенты, безработные и временно неработающие.

Немало и тех, кто считает, что метро Челябинску не нужно: таковых 22,8 процента. В данной группе - респонденты 45-59 лет, а также малообеспеченные, по субъективным оценкам, горожане.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о планах по развитию общественного транспорта в Челябинске и продолжении проекта челябинского метрополитена 21-го апреля этого года. Соответствующее предложение прозвучало в ходе церемонии оглашения послания Федеральному Собранию.

Работа по обновлению общественного транспорта и формированию концепции развития челябинского метрополитена была инициирована губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В конце февраля вместе с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным глава региона осмотрели текущее состояние метро, обсудили его перспективы. Была начата подготовка новых проектных решений.