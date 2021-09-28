Каждый пятый водитель считает, что можно сесть за руль нетрезвым

В ходе просветительской кампании #ПИТЬНЕЛЬЗЯРУЛИТЬ, приуроченной ко Всемирному дню ответственного потребления пива, Ассоциация производителей пива совместно с проектом «Автотрезвость» предложили водителям пройти тест «А ты ответственный водитель?», определяющий уровень их осведомленности о влиянии алкоголя на организм. В опросе приняли участие более 1000 водителей.

Результаты теста позволили выяснить, что порядка 80% водителей дали правильный ответ — алкоголь для водителя недопустим. При этом 15% опрошенных считают допустимым 0,16 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха, а чуть более 5% водителей убеждены в «допустимой норме»3 грамма алкоголя на литр крови, соответствующей 0,3 промилле.

Организаторы акции напомнили, что закон, а именно ст.12.8 КоАП, сформулирован однозначно: употребление водителями любых веществ, вызывающих опьянение, запрещено. А цифры 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе или 3 г/л в крови, называемые как «0,3 промилле», — ошибочно называют «допустимой для водителя нормой», — это возможная суммарная допустимая погрешность приборов.Она указана для того, чтобы исключить ошибку, связанную с неточностью приборов, в момент определения алкогольного опьянения. Для алкометра такая погрешность равна 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха, а для анализа крови — 0,3 промилле на литр крови. Если прибор показал значение менее 0,16 в первом случае или 0,3 во втором, — вас не накажут.

Также водителям было предложено представить ситуацию употребления небольшого количества алкоголя на встрече с друзьями. 99,6% опрошенных ответили, что после встречи вызовут такси, чтобы добраться до дома, и не будут садиться за руль. Однако среди участников опроса нашлись и те (0,4%), кто игнорирует правила безопасности и пытается воспользоваться народными средствами, например, скрыть запах алкоголя чесноком,чтобылично управлять своим автотранспортом.

Среди наиболее популярных способов быстро протрезветь водители назвали занятия спортом (23%) и холодный душ (18%). Однако большинство (44%) ответили на вопрос правильно: чтобы вывести алкоголь из организма, нужно время. Нет ни одного способа влияния на концентрацию алкоголя в крови и состояние опьянения. Даже после полного выведения алкоголя из организма требуется дополнительное время для возвращения к нормальной скорости реакции и концентрации внимания. В некоторых случаях сесть за руль можно лишь через сутки после употребления алкогольных напитков.