Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами

В субботу, 12 июня, у большинства жителей Челябинской области, как и у большего числа россиян, начнутся удлиненные, трехдневные выходные, а за ними - укороченная рабочая неделя.

В 2021 году День России приходится на субботу и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. Далее последуют лишь четыре рабочих дня – с 15 по 18 июня.

При этом каждый седьмой работающий житель россиянин намерен продлить предстоящие трехдневные выходные отпуском или отгулом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане из всех округов страны.

«15% работающих россиян продлят 12 июня отпусками или отгулами, чтобы отдохнуть подольше, - сообщают в компании. «Подгадываю такие моменты», - объясняют респонденты.

Более половины опрошенных – 57% - не будут продлять День России дополнительными днями отдыха: «В нашей компании все отдыхают строго по графику отпусков».

Еще 13% респондентов пока не определились по этому вопросу. И еще 15% будут работать по сменному графику.

Еще одна сокращенная рабочая неделя ждет россиян лишь поздней осенью. В начале ноября у россиян будет трехдневная рабочая неделя – с первого по третье ноября (с понедельника по среду). За ней наступят четырехдневные выходные. День народного единства, четвертого ноября, в этом году приходится на четверг. Кроме того, пятое ноября, пятница, был объявлен выходным (перенесен с субботы, второго января). В итоге будем отдыхать с четвертого по седьмое ноября.

Последняя рабочая неделя 2021 года также будет четырехдневной и завершится в четверг, 30 декабря.