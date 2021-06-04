Каждый третий челябинец планирует провести отпуск в саду

В преддверии отпускного сезона Челябинский филиал РАНХиГС представляет данные опроса горожан о том, как они планируют провести свой отпуск в 2021 году. Почти две трети респондентов планируют провести летний отпуск в этом году на даче или дома. Примечательно, что дача стала наиболее популярным среди горожан местом отдыха, заняв первую строчку и, пусть совсем незначительно, но опередив вариант ответа «дома».

Итак, почти каждый третий респондент собирается отдыхать на даче, в саду или огороде (31,8%).

Дома планируют остаться на период летнего отпуска 31,3% опрошенных.

Почти каждый десятый планирует путешествовать по России, посетит другие города и сёла (8,3%).

Доля планирующих отдых на российских курортах (Сочи, Крым, Черноморское побережье) снизилась, в сравнении с данными опроса 2018 года. Этот вариант ответа выбрали 7,7% опрошенных.

Значительно сократилась и доля планирующих отдых за границей - 2,8%.

Немало и тех, у кого этим летом отпуска и вовсе не предвидится – так ответили 16% опрошенных социологами челябинцев.