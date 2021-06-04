04.06.2021
В Челябинске снова разыскивают горе-отца Толика
04.06.2021
В центре Челябинска на десять дней закроют движение транспорта
04.06.2021
В Челябинске на Автодорожной улице демонтируют незаконные объекты
04.06.2021
Как будет ходить транспорт на Комсомольском проспекте в предстоящие выходные
04.06.2021
Каждый третий челябинец планирует провести отпуск в саду
04.06.2021
В Златоусте стартовал первый этап мемориала Масленникова
Каждый третий челябинец планирует провести отпуск в саду
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
03.06.2021
Провалы Челябинска
02.06.2021
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021