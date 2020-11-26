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Каждый второй челябинец оказывал помощь нуждающимся

Жители Челябинска рассказали о своем опыте благотворительной деятельности. Выяснилось, что половина жителей города оказывали свою помощь нуждающимся в еде, одежде и продуктах питания.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили выяснить состояние частной благотворительности в Челябинске и обратились к населению города с вопросом о том, приходилось ли им когда-либо заниматься благотворительностью.

Почти каждый десятый житель города, принявший участие в опросе (13,3%), был участником организованной кем-то благотворительной инициативы, акции, программы. Эту позицию, как правило, выбирали молодые люди в возрасте 18-24 лет, студенты, работники бюджетных организаций, а также высокообеспеченные челябинцы.

Большинство опрошенных (54,2%) оказывали помощь нуждающимся в частном порядке. Эта цифра вполне объяснима – людям проще откликнуться на конкретный призыв о помощи. Среди респондентов данной группы чаще представлены жители Челябинска в возрасте 45-59 лет. Причем, среди них много тех, кто относит себя к группе малообеспеченных жителей города. Люди по-прежнему предпочитают оказывать помощь адресно, нежели действовать через профильные, специализирующиеся на благотворительности общественные организации.