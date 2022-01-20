Кeшбэк в санатории «Ай»: получите дополнительную скидку

Санаторий «Ай» приглашает воспользоваться предложением по возврату субсидии от Федерального агентства по туризму и отдохнуть на 20 процентов дешевле в современнейшем санатории Башкирии.

Совсем недавно Ростуризм порадовал россиян хорошими новостями. За отдых по России можно вернуть кeшбэк20 процентов. Для этого нужно выполнить следующие условия:

- отдых должен был оплачен онлайн картой «Мир»;

- поездка или отдых должны быть по России;

- путевка должна быть оплачена с 18 января 2022 года по 12 апреля 2022 года, а путешествие или отдых должны состояться с 18 января по 30 апреля 2022 года;

- есть предельная сумма кeшбэка – субсидия или возвращенные средства не могут превышать 20 000 рублей.

Оформить путевку с кeшбэком в санаторий «Ай» предельно просто: нужно воспользоваться услугами туроператора «Премьер тур». Там можно быстро и легко рассчитать стоимость будущей путевки, а также сразу оплатить свой отдых. Причем санаторий не накладывает никаких ограничений на путевку: купить с кeшбэком можно как тур выходного дня, так и полноценную путевку на 7 или более дней, с питанием, проживанием и лечением.

Надо отметить, что цены в санатории «Ай» и так достаточно привлекательны, а в условиях предложенной субсидии становятся еще более выгодными. Например, семейный номер вместо 2000 рублей в указанный период будет стоить 1600 рублей. Посмотреть цены санатория можно здесь, и затем на сайте туроператора уже рассчитать величину кeшбэка и заказать путевку.

Предложение Ростуризма очень своевременно для тех, кто заботится о своем здоровье: именно весной обостряются все хронические заболевания,и будет полезно пройти лечение или просто отдохнуть в живописном уголке Башкирии, на берегу реки Ай в современном санатории.

Напомним, что санаторий «Ай» помимо перенасыщенного кислородом воздуха предлагает своим гостям вкусное и полезное питание, лечение с применением современного оборудования, тренажерный зал и бассейн, а теперь все это доступно еще и с двадцатипроцентной скидкой. Отдыхать в санатории «Ай» полезно и выгодно, доброжелательный персонал ждет своих гостей!