Клиенты соцучреждений Челябинской области не болеют ковидом, инфекцию заносят сотрудники

В Челябинской области государственные учреждения социального обслуживания не планируют переводить на режим превентивной изоляции, как это было в первые две волны коронавирусной инфекции. Все клиенты уже даже ревакцинированы, сотрудники обязаны привиться.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Все клиенты учреждений социального обслуживания региона были вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19 полгода назад. И сейчас они уже ревакцинированы. «У нас все клиенты социальных организаций были на 100% вакцинированы полгода назад, сейчас даже ревакцинированы», - отметила Ирина Гехт.

Более проблематично обстояли дела по вакцинации сотрудников. «Социальная защита была консервативна в части вакцинации. Сегодня введена обязательная вакцинация среди сотрудников, и они активно прививаются», - рассказала Ирина Гехт.

В эту волну в учреждения социального обслуживания не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией среди клиентов. Они болеют чаще всего ОРВИ, которая достаточно легко протекает, без госпитализаций. Случаи заболеваемости ковидом встречаются лишь среди сотрудников. «Это я к вопросу об эффективности вакцинации, - подчеркнула первый вице-губернатор. Пример клиентов показателен с точки зрения того, что мы не фиксируем ни вспышек, ни очагов заболеваемости».

Сегодня в стационарных учреждениях социального обслуживания действует карантинный режим, ограничены контакты, визиты родственников проходят с соблюдением QR-кодов и всех карантинных мер. «Вводить режим превентивной изоляции не планируется», - отметила Ирина Гехт.

В детских домах заносы инфекции также регистрировались только со стороны сотрудников. «Если бы они вовремя были вакцинированы, то многих проблем можно было избежать», - уверена первый замглавы региона. Сегодня и педагогические работники включены в группу, для которой обязательна вакцинация от ковида. Первый компонент прививки нужно поставить до 11 ноября, второй – до 11 декабря.

Напомним, с 24 апреля 2020 года 29 социальных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов были отправлены на превентивную изоляцию в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В начале сентября 2020 года было принято решение о выходе из этого режима, через неделю к нему вновь вернулись, но уже только 18 государственных стационарных учреждений соцобслуживания. Новый этап продлился до конца февраля 2021 года.