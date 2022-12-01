Клиника Южно-Уральского государственного медуниверситета отмечает 75-летний юбилей

В 2022 году клиника Южно-Уральского государственного медицинского университета отмечает 75-летний юбилей. По случаю знаменательной даты ЮУГМУ приводит интересную статистику.

Так, за семь с половиной десятилетий в роддоме клиники на свет появилось двести тысяч детей – этого числа людей хватит, чтобы заселить целый район в Челябинске, отмечают в пресс-службе ЮУГМУ (ежегодно в роддоме принимают около трех тысяч родов).

В течение года в клинике медуниверситета расходуют 60 километров бинтов. Если их соединить, лента дотянется от областного центра до Еманжелинска.

За годы работы больницы повара приготовили для пациентов 90 тонн супа, а это ни больше ни меньше целая железнодорожная цистерна.

«Четыре тысячи радостных граффити нарисовали новоиспеченные отцы под окнами роддома клиники за все время его работы. Если уложить надписи в одну строку, они протянутся от клиники до ДК Металлургов», - рассказывают в пресс-службе Южно-Уральского государственного медицинского университета.

В среднем врачи и медсестры клиники получают от своих пациентов около 700 благодарностей в течение года (это целый том романа Дюма «Граф Монте-Кристо»).

Ежегодно в клинике проводится шесть с половиной тысяч операций, проходят лечение свыше 15 тысяч пациентов - по таким профилям, как акушерство и гинекология, онкология, сосудистая хирургия, оториноларингология, инфекционные болезни, кардиология, неврология, терапия, неонатология.

Торжественный вечер по случаю 75-летия клиники ЮУГМУ состоится второго декабря в ДК ЧМК по адресу: улица Гашека, 1. Начало – в 17 часов. Поздравить коллектив больницы приедут министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева, первый заместитель главы региона Ирина Гехт, глава Челябинска Наталья Котова, председатель челябинской гордумы Андрей Шмидт, председатель комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике Сергей Буяков.

В пресс-службе ЮУГМУ рассказали, что история больницы берет начало в 1947 году. В Челябинске рос новый Металлургический район, и строителям требовалась квалифицированная медицинская помощь. С этой целью и была открыта в 1947 году больница треста «Челябметаллургсгрой» (ЧМС). Медсанчасть на 150 коек была развернута в трех бараках, в одном из которых размещались роддом и гинекологическое отделение, в другом — терапевтическое отделение, в том числе для лечения больных туберкулезом, и в третьем - поликлиника.

За 75 лет медучреждение претерпело множество изменений. Здесь впервые в регионе были организованы отделение врачей общей практики, а также специализированные городские и областные центры — липидный, гематологический, гепатитный, по диагностике и лечению дисбактериозов, клинической иммунологии и аллергологии и другие. Их возглавили заведующие кафедрами и профессора вуза.

С момента основания в больнице заложены традиции бережного отношения к пациентам. Другая особенность медучреждения состоит в том, что с 1992 года оно является клинической базой ЮУГМУ. Благодаря этому клиника стала крупной научно-исследовательской площадкой, где отрабатываются новые медицинские технологии.

Сегодня клиника ЮУГМУ является одним из крупнейших медучреждений Челябинской области со стационаром на 400 коек. Сюда едут пациенты со всех уголков страны. Специалисты клиники оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе проводят уникальные операции.