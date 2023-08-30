Ко Дню ветеринарного работника Минсельхоз наградил победителей конкурса детских рисунков

Накануне всероссийского Дня ветеринарного работника, который отмечается 31 августа, в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области подвели итоги конкурса детских рисунков «Мой питомец – моя ответственность!».

Конкурс рисунков на тему серьезного и бережного отношения к домашним животным был объявлен региональным Минсельхозом еще весной 2023 года. Прием работ от ребят дошкольного и школьного возраста проводили городские и районные ветеринарные станции по всей Челябинской области.

По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, было очень трудно выбрать победителей, так как все участники сделали свои работы хорошо, с душой, в цвете. Каждый детский рисунок — это признание в любви к питомцам и напоминание о том, что любовь — это большая ответственность.

«Этот конкурс — хороший пример того, как в детях воспитывается бережное и ответственное отношение к животным, — прокомментировал Алексей Кобылин. — Ребята большие молодцы, рисунками удивили и порадовали. Есть настоящие произведения искусства, которыми хочется любоваться. Надеюсь, что этот конкурс станет ежегодным и будет подвигать наших молодых людей делать этот мир красивее, добрее, лучше».

В жюри конкурса вошли первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов, начальник Управления ветеринарии областного Минсельхоза Сергей Тузов, специалисты Управления ветеринарии, а также декан Института искусств имени Петра Чайковского Ольга Костюк и методист Регионального центра «Экостанция» Областного центра дополнительного образования детей Ольга Хохлова. Из большого числа поступивших на суд жюри творческих работ было непросто выбрать лучшие. Участников разделили на три возрастные категории, а конкурс провели в два этапа.

В итоге выявили победителей, которые получили заслуженные дипломы. В младшей группе (до шести лет) победила работа «Спасу друзей» пятилетней Софии Палей. В средней категории (до девяти лет) признана лучшей работа «Люби, оберегай и не бросай своих питомцев» восьмилетней Виолетты Волоховой. Среди старших участников (до 14 лет) наибольшее число голосов членов жюри набрал рисунок «Моя собака — лабрадор Лекса» Софии Шалимовой, которой десять лет.

Благодарственные письма от Министерства сельского хозяйства в качестве поощрения за очень высокие результаты получили ещё несколько ребят из Челябинской области, принимавших участие в конкурсе.