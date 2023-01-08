Когда завершатся каникулы в школах Челябинска и будут ли продлены из-за мороза

Школы Челябинска самостоятельно устанавливают продолжительность новогодних каникул и первый учебный день в наступившем году. В некоторых учебных заведениях каникулы продлятся еще неделю. И поэтому не было принято единого решения об отмене занятий из-за прогнозируемых морозов.

«Сроки и продолжительность каникул устанавливаются календарным учебным графиком, который является частью образовательной программы. Таким образом, в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» установление сроков и даты каникул входит в исключительную компетенцию школы. К примеру, в Челябинске у части школ зимние каникулы завершатся 16 января», - сообщили в управлении образования города.

В начале первой рабочей неделе 2023 года, которая начнется девятого января, прогнозируются низкие температуры окружающего воздуха. В связи с этим возможна отмена занятий в школах города, где каникулы завершатся завтра. Родителям предстоит самостоятельно отслеживать информацию об отмене занятий.

«Решение об отмене занятий в школах города Челябинска в связи с низкой температурой воздуха принимается на основании информации о текущей фактической температуре воздушной среды, скорости ветра, а также тенденции к изменениям метеоусловий, поступившей от старшего оперативного дежурного МКУ «ЕДДС-112». Информация об отмене занятий оперативно публикуется на официальном сайте ЕДДС-112, а также в телеграмм-канале ведомства.

Информация по обучению школьников в первую смену появляется с шести часов до 6.20 утра, по второй - в 10.30-11.00 часов.

Челябинский Гидрометцентр прогнозирует понижение температуры воздуха в ночь на понедельник до минус 29-31 градуса, днем – минус 24-26 градусов, в ночь на вторник, среду – до минус 26-28 градусов.

В крепкие морозы родители могут сами принять решение, отправить их ребенка в школу или нет, исходя из температуры окружающего воздуха на данный момент.

Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.

Учащиеся с первого по седьмой класс могут остаться дома при температуре воздуха минус 25 градусов при скорости ветра от пяти и более метров в секунду, а также при более низкой температуре (минус 26-27 градусов), но слабом ветре (1-4 метра в секунду). В безветренную погоду можно не посещать занятия, если мороз будет минус 28-29 градусов.

Школьники с первого по девятый класс могут не пойти в школу при температуре воздуха минус 26-27 градусов при скорости ветра от пяти и более метров в секунду, при минус 28-29 градусов при скорости ветра 1-4 метра в секунду, и в безветренную погоду при минус 30 градусов.

Занятия для всех учащихся отменяются при температуре воздуха минус 28-29 градусов (ветер от пяти и более метров секунду), при минус 30 градусов при скорости ветра 1-4 метров в секунду, при минус 31 градус и ниже.