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Колесник согласился, что Калининский район хоть и не Красная площадь, но снег убирать надо. К делу подключился ОБЭП

В Челябинске контрактами на уборку общественных пространств в Калининском районе заинтересовался ОБЭП. Городские власти не исключают возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Отметим, в адрес районных властей поступает множество жалоб от населения на качество уборки территорий, оставляющее - мягко говоря - желать лучшего. Не молчат и депутаты.

Так, на своей странице в ВКонтакте депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Ларин вчера, 12-го марта, написал о своем участии в заседании комиссии по ЖКХ и благоустройству в администрации Калининского района.

Законотворец заявил о том, что получает огромное количество обращений жителей, сетующих на некачественную уборку снега или вообще на полное ее отсутствие.

В связи с этим Дмитрий Ларин спросил главу Калининского района Сергею Колесника: «Почему не контролируют исполнение работ по уборке и вывозу снега? Почему жители, рискуя своим здоровьем ежедневно испытывают мучения, пока добираются на работу или домой?».

На свой вопрос депутат получил от районного главы следующий ответ: «Общественные пространства Калининского района не Красная площадь, чтобы каждую снежинку убирать!».

«Похоже, по мнению представителей администрации, снежинка равна метровому сугробу... Прошу обратить внимание губернатора Алексея Текслера и главу города Наталью Котову на данную проблему. Жители не должны сидеть дома и не гулять из-за того, что администрация закрывает глаза на содержание территорий. В конце концов, не у всех есть коньки и лыжи...» - возмутился Дмитрий Ларин.

Жители посчитали такой ответ Сергея Колесника недостойным. А Дмитрий Ларин данным постом не ограничился и после слов районного чиновника о том, что общественные пространства Калининского района не Красная площадь, чтобы каждую снежинку убирать, «решил выйти прогуляться - так сказать, убедиться в «качественной и своевременной» уборке снега».

Результат своей прогулки по Университетской Набережной депутат описал так: «На этот раз на коньках не проехать, только на лыжах... Ну почему бы и нет... Запасаемся зимним инвентарем, друзья! Зима не отступает» (свои слова Ларин сопроводил видео).

На следующий день после постов Дмитрия Ларина - сегодня, 13-го марта, - глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник согласился со справедливостью критики депутатов по поводу ненадлежащего качества уборки ряда общественных пространств на вверенной ему территории.

«Администрация Калининского района полностью поддерживает позицию депутатов. В последнее время поступает огромное количество жалоб на ненадлежащее содержание объектов благоустройства», - сообщили в субботу в городской мэрии.

Как оказалось, районные власти предъявили подрядчикам штрафов на сумму 825 тысяч рублей.

«В понедельник отделом по борьбе с экономическими преступлениями полиции запрошена информация по указанным контрактам, возможно возбуждение уголовного дела о мошенничестве. В ближайшее время будет принято решение о расторжение контрактов по недобросовестности и направлено в УФАС требование включить исполнителей в «черный» список», - заявили в администрации Челябинска.

Фото и видео со страницы Дмитрия Ларина в ВКонтакте