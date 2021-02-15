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Комиссия не выявила явных нарушений в Верхнеуральской районной больнице, главврач остается тот же

Явных нарушений в Верхнеуральской районной больнице (Челябинская область) комиссия не выявила. Об этом сегодня, 15-го февраля, сообщает региональный минздрав.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения области, были сделаны небольшие замечания, связанные с внутренней работой медицинского учреждения. Они будут устранены в ближайшее время.

Кроме того, выслушав коллектив медицинского учреждения, встретившись с представителем общественности города Верхнеуральска, глава района принял решение, что действующий главврач больницы Наталья Кузякина остается на занимаемой должности (напомним, в начале февраля 2021-года она была временно отстранена от исполнения обязанностей главврача в связи с тем, что сразу несколько хирургов написали заявление на увольнение; заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин четвертого февраля отправился в Верхнеуральск, чтобы разобраться с конфликтом в районной больнице.).

«Преобладающая часть коллектива поддерживает нового главного врача и отмечает, что это грамотный и требовательный руководитель, который пытается внедрять новые методы в работе, что необходимо для обновления и работы больницы в новых реалиях. При обсуждении также были высказаны замечания по работе исполняющей обязанности главного врача», - рассказали 15-го февраля в региональном минздраве.

Пресс-служба министерства приводит слова коллектива больницы на общем собрании:

«Считаю, нечестно главврач пострадала, попав в такую ситуацию. Наталья Викторовна действительно хороший руководитель, очень грамотная и умная женщина, и я вот, допустим, за неё переживаю»;

«Если есть непонятные ситуации и вопросы - мы всегда решали их на месте, у нашей службы нет претензий ни к хирургам, ни к главному врачу, когда ковидный госпиталь открывали - мы все были заодно, столько работы проделано! Наталья Викторовна утром, вечером, в выходной - всегда на работе»;

«Нападки были со стороны главного врача, обвинения в некомпетентности. И надо в этой ситуации принимать решения»;

«Очень трепетно Наталья Викторовна относится к работе, нарушений с ее стороны не встречал. Даже если и были прецеденты, стоит понять, что для любой организации частая смена руководства, а с ним и вектора развития - неблагоприятна. Всего полгода человек работает, развивает больницу. Оставьте, это будет полезно для нас и для района»;

«Замена главного врача принесёт урон, Наталья Викторовна должна работать дальше. В любой ссоре виноваты оба. Всем нужно встретиться и проговорить ещё раз»;

«Мы все пришли работать и выполнять работу качественно. Когда главврач заходит в «красную зону», в ковидное отделение, и выстраивает там полностью работу за три дня, чтобы оказать помощь всем поступавшим пациентам - это надо быть очень решительной и сильной женщиной».

При личной встрече заведующий хирургическим отделением Нуржалил Дасонов сказал следующее: «Для меня это было не просто, Челябинская область родным домом стала. Разногласия были. У нас никогда не было ни с кем таких конфликтов. Да, были рабочие моменты, это всегда бывает. Но всё всегда у нас решалось. На данный момент к Наталье Викторовне у меня никаких претензий нет. Очень о многом подумал. Мы не имеем права бросать больных».

Сегодня, 15-го февраля, на утреннем совещании в больнице Верхнеуральска исполняющая обязанности главврача Наталья Кузякина заступила на работу.

«Я благодарю всех за поддержку и хочу сказать «спасибо» за время совместной работы. Касаемо грубости, которую я могла допустить или обидеть кого-то из вас - я искренне прошу прощения, если «перегнула» и задела чьи-то чувства. Есть требования, есть рабочая, иногда достаточно «горячая» обстановка, но я не со зла, не хотела кого-то обидеть. Все мы работаем с одной целью - оказать профессиональную и качественную помощь нашим пациентам. Я рада быть в этом коллективе, и, если появляются вопросы или пожелания, - заходите, либо говорите мне. Будем решать проблемы вместе!», - отметила Наталья Кузякина.

От минздрава по видеоконференцсвязи на собрании присутствовал заместитель министра Евгений Ванин.

«Минздрав не живет отдельно от медицинских учреждений, персонала и пациентов. Мы все одна большая семья, так должно быть! При встрече мы получили объективную информацию от первоисточников, пообщались со всеми вами, что и повлияло на принятое решение. Вернеуральская районная больница - активно развивающаяся медицинская организация, с хорошими специалистами. Впереди у нас с вами много планов, ремонтов, обновление оборудования, автопарка. Давайте продолжим эту работу, чтобы больница процветала», - призвал Евгений Ванин.

Председатель Совета общественности Верхнеуральска Людмила Николаевна отметила, что живет здесь восемь лет и что за это время сменился уже четвертый главврач: