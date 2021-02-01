Челябинцы жалуются на вонючий смог: Министры уехали, можно и за старое браться

Коммунальщики Челябинска очистят крыши домов от надели и снега

Теплая погода добавляет работы коммунальщикам Челябинска. Подтаявший на солнце снег может упасть с крыш домов. Угрозу представляет и образовавшаяся наледь.

О своевременной очистке кровель от образовавшейся наледи, снега и сосулек, коммунальщикам Челябинске напомнили сегодня, первого февраля, на традиционном аппаратном совещании в администрации города. Скапливающийся на крышах домов снег часто становится причиной несчастных случаев, проседания кровельных конструкций домов, торговых павильонов, объектов социальной инфраструктуры.

«Подрядные организации приступают к уборке снега и наледи с крыш, а также сосулек», - сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Челябинцев также призывают быть особенно внимательными. На улице держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать вблизи них автотранспорт, а также не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега.