Конноспортивные соревнования в Троицке стали шагом к возврату коневодческих традиций

На конноспортивных соревнованиях на приз губернатора Челябинской области, которые состоялись в Троицке (Челябинская область) в минувшую субботу, 5 сентября, губернатор Алексей Тексер сообщил, что в городе проявится новый ипподром.

Скачки были проведены на старейшем в регионе ипподромевпервые за последние годы, и они ознаменовали начало воссоздания Троицкого ипподрома в новом, современном облике.

«Смотреть на красоту и силу лошади вместе с умением человека, который ей управляет, это большой праздник. Я рад сообщить вам о том, что принято решение о строительстве нового ипподрома здесь, в Троицке, на его историческом месте. Это возрождение культурных традиций Южного Урала и исторических традиций города Троицка. Мы с коневодами ещё в прошлом году договорились о том, чтобы создать у нас здесь, в Челябинской области, свою породу лошади, и через несколько лет это произойдёт. Я поздравляю всех, кто принял участие в этих соревнованиях, мы будем проводить такие мероприятия каждый год здесь, в Троицке»,- сказал губернатор региона Алексей Текслер.

«Это будет закрытая трибуна на 300 мест, с перспективой достройки двух открытых трибун, две конюшни для временного содержания лошадей на 40 голов, манеж для конноспортивных занятий с детьми, а также административно-хозяйственное здание ипподрома, автостоянка. Будут реконструированы две беговые дорожки — 1200 метров и 1600 метров. Уже принято решение выделить из областного бюджета 120 миллионов рублей — в течение следующих двух лет — 2021 и 2022 годов», - сообщил директор автономной некоммерческой организации «Троицкий центр по развитию коневодства» Сейран Гогорян.

Что касается соревнований, то в них участвовали 75 лошадей, были представлены почти все муниципальные районы.

«Многие конники соревнуются не только на территории Челябинской области, но и выезжают за её пределы, в том числе за рубеж, и выступают вполне успешно, Министерство сельского хозяйства, муниципальные районы области на своих мероприятиях — это и дни района, сабантуй — стараются привлекать конепоголовье, это дает определённый колорит, возможность показать красоту и силу этого животного, показать нашим детям, что его нужно сохранять икультивировать», - сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Напомним, с целью создания новой, южноуральской породы лошадей работа начата на стыке селекционных достижений — это лошади башкирской породы, лошади рысистых пород. Новая порода будет сочетать выносливость, приспособленность к условиям табунного коневодства, и в то же время содержать в себе заводские признаки, что позволит сделать её более рослой, более могучей, с крепким костяком, с тем чтобы показывать и продуктивные, и спортивные качества.

Фоторепортаж можно посмотреть здесь.