03.11.2023
Челябинская спортивная школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе получила новые мишени и пневматические пули.
03.11.2023
В Челябинске 4 декабря в ДК ЖД состоится большой концерт группы «Любэ» — «Родина- мать»
03.11.2023
УФСБ Челябинской области пресекло попытку москвича наладить поставку за пределы РФ военной продукции
03.11.2023
Полицейские провели встречу с лидерами национальных диаспор Челябинской области
03.11.2023
Осужденные Челябинской области создали замечательные образцы православной иконописи
03.11.2023
Пропавший в Челябинске 13-летний мальчик найден, с ним все в порядке
Копейск будет обслуживать общественный транспорт только регулируемого тарифа
23.10.2023
В Челябинске ищут перевозчика на 30-й автобусный маршрут от «Квартала у Озера» до ж/д вокзала
09.10.2023
В Челябинске в 2024 году появится 60 новых остановок
08.09.2023
Как будет работать транспорт в Челябинске после фейерверка в День города
06.09.2023
Перевозчики Челябинской агломерации ответят за несовершенства в работе транспорта рублем
Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ
02.11.2023
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023