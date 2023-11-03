Копейск будет обслуживать общественный транспорт только регулируемого тарифа

Город Копейск (Челябинская область) с первого января будет обслуживаться только маршрутами регулируемого тарифа.

Как сообщает сегодня, третьего ноября, телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», это позволит обновить подвижной состав автобусов, стабилизировать работу в часы низкого спроса, оплачивать проезд банковскими картами, проездными, в том числе льготными.

Кроме того, появится возможность отслеживать транспорт в режиме реального времени в приложениях и сервисах «Яндекс.Карты» и «2ГИС».

Общественный транспорт будет брендирован в единой ливрее. Ожидается ускорение обновления подвижного состава, выход на линию большего числа автобусов с низким полом и кондиционерами, увеличение количества автобусов большого и среднего класса, повышение вместимости.

Планируется организовать работу по направлениям, которые в настоящее время не обслуживаются маршрутами по регулируемому тарифу: посёлки Советов, Зуевка, ЧГРЭС, РМЗ и микрорайон Тугайкуль.

Вводятся пять новых маршрутов: №11 «Автовокзал – Советов»; №21А «Автовокзал - Школа №16 (Тугайкуль)»; №22 «Автовокзал - Зуевка - Старокамышинск (по Урицкого)»; №23 «Автовокзал – ЧГРЭС», №29 «Автовокзал – РМЗ».

Усиливаются шесть маршрутов: №2, №5, №7, №10, №18к, №26.

Отменяются 17 маршрутов по нерегулируемому тарифу: №2Б, №3Б, №4Б, №5Б, №7Б, №9, №10Б, №13, №12К, №16Б, №16К, №18Б, №19К, №20, №21, №26Б, трассы которых на 90 процентов дублируют маршруты по регулируемому тарифу.

Объединяются три маршрута по регулируемому тарифу: 2К → 2. 30А, 30Б → 30.