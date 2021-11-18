Копейск объявил конкурс на лучший эскизный проект въездных стел городских поселков

Администрация Копейска (Челябинская область) объявила конкурс на лучший эскизный проект въездных стел городских поселков, возможность разработки и создания которых глава муниципалитета Андрей Фалейчик обсуждал осенью этого года на встрече с представителями общественности.

Как сообщает пресс-служба копейской администрации, участникам предстоит разработать оригинальный и узнаваемый символ для поселков Октябрьского, Бажово, Старокамышинска, Железнодорожного, Горняка, Вахрушево и Потанино.

Авторы идей лучшего архитектурно-художественного оформления въездов в эти поселки получат денежные призы: за первое место - 50 тысяч рублей, за второе - 30 тысяч, за третье - 20 тысяч рублей.

Подать заявку на участие можно с первого декабря текущего года до 14-го января 2022 года в управление архитектуры и градостроительства администрации Копейска (в рабочие дни, с 8:30 до 17:30). Итоги будут подведены 28-го января.

Телефон для справок: 8 (351) 393-38-06.

С положением конкурса можете ознакомиться здесь.