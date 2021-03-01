Котова дала дорожникам три дня на уборку снежных куч

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала, чтобы дорожники активизировали работу по вывозу снега. И дала на это два-три дня.

Об этом глава города Наталья Котова сообщила сегодня, первого марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Я в выходные объезжала город. Та шуга, которая есть, ее нужно убрать. Образовались огромные снежные валы, их также нужно вывезти. Затем приступайте к уборке второстепенных дорог и уборке снега из «карманов». Прогресс есть. Если такими же темпами будете убирать, то за два-три дня справитесь. Следующий снегопад синоптики обещают только в пятницу. Также хочу сказать большое спасибо сотрудникам полиции и ГИБДД, которые также помогали в уборке снега», - сказала Наталья Котова.