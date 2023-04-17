Котова: Когда заходишь во дворы, то не видно, что там убирают

Глава Челябинска Наталья Котова возмутилась тем, что управляющие компании убирают мусор и старую листву только возле подъездов, а не по всему периметру многоквартирных домов.

Как отметила на аппаратном совещании глава города, видна уборка мусора только со стороны подъездов.

«Со стороны подъездов видна уборка, а с другой стороны дома – грязь. Как будет выстроена эта работа?», - поинтересовалась у своего заместителя по городскому хозяйству Александра Астахова глава Челябинска Наталья Котова.

Починенный Котовой отметил, что ведется работа с управляющими компаниями.

«Мы призываем их убирать весь периметр дома. Тут также важно еще и привлечь жителей к этим субботникам и коммерческие организации. Я имею ввиду тех, чью офисы расположены на первых этажах многоквартирных домов», - сказала Александр Астахов.

Также он отметил, что регоператор активизировал работу по вывозу мусора, но есть задержки.

Добавим, что сегодня на улицах города Челябинска работает 178 единиц техники. В уборке задействовано 586 дорожных рабочих. Производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта, уборка мусора и ямочный ремонт.

Ведется подметание покрытия проезжих частей и тротуаров уборочной техникой. Выполняются работы по очистке газонов от листвы.