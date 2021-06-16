Котова: Муниципалитету нужно сделать вызов самому себе

В Челябинске состоялись публичные слушания по проекту стратегии социально-экономического развития города до 2035 года. В них приняли участие представители власти, общественники, эксперты и обычные горожане. Окончательно документ будет принят 29 июня на заседании Челябинской городской Думы.

Публичные слушания проходили с соблюдением всех «ковидных» мер, установленных в регионе. Это масочных режим, социальная дистанция и ограниченное количество людей в зале. Докладчики были удалены от слушателей и могли видеть их только на видео.

«Стратегия развития мегаполиса до 2035 года – это плод коллективного труда представителей органов власти, научного сообщества, многочисленных экспертов и других заинтересованных сторон. Сейчас происходит важный этап нашей работы. Нам удалось получить документ, который лег в основу развития Челябинска», - отметил председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт.

«Челябинск – город, у которого есть все перспективы для развития. Стратегия – это важный документ, который этому будет способствовать и привлекать инвестиции. Благодаря ему Челябинск получит новый виток развития», - добавил первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Саму стратегию социально-экономического развития города до 2035 года презентовала глава Челябинска Наталья Котова. Она напомнила, что первая стратегия развития областного центра была разработана в 1997 году. А это уже пятая. Рассказывая о ней, градоначальница сразу обозначила болевые точки.

«В Челябинске накоплен ряд системных проблем. Это несформированный облик города, напряженная экологическая повестка, причиной которой является промышленное наследие, а следствием – отток жителей. А также недостаточное использование потенциала развития, отсутствия у города четкой миссии предназначения», - отметила Котова.

При этом Наталья Котова сказала, что Челябинск обладает возможностями для развития за счет промышленного, технологического, интеллектуального потенциала, а также имеющихся предпринимательских и инновационных инициатив.

«Именно для решения накопленных проблем и вывода Челябинска на принципиально новый уровень развития была разработана стратегия. Она учитывает российский и мировой опыт и результаты аналитических исследований, экспертных оценок и опросов населения», - сказала Котова.

По мнению разработчиков и экспертов, реализация стратегии будет способствовать привлечению инвестиционных ресурсов, разработке, внедрению и коммерциализации лучших экологических решений, которые будут формировать комфортные и безопасные условия проживания населения, созданию современной цифровизированной индустрии туризма и гостеприимства, обеспечит высокие стандарты уровня и качества жизни для всех жителей города Челябинска.

«Цель – Челябинск должен стать городом технологических инноваций. У нас есть резервы для развития. Задача сделать областной центр центром туризма», - отметила Наталья Котова.

Глава Челябинска обозначила основные направления развития города. Это расширенное стратегическое развитие поля видения социально-экономического развития Челябинска за счет включения в него экологических и пространственных факторов развития, формирования должного облика города, который должен стать городом, удобным для жизни.

«Вот четыре стратегических направления развития города – новая индустриализация, федеральный центр экологических компетенций, повышение качества жизни населения и «Столица края 3000 озер», - сказала Котова.

Жителей города интересовало, в частности, что поменяется для горожан, особенно для молодежи, что конкретно будет сделано в городе в первую очередь, чтобы были заметны изменения.

Кроме сухих общих фраз чиновников, горожане не услышали ничего конкретного. Никто из присутствующих так и не понял, как изменится жизнь в Челябинске с принятием новой стратегии.