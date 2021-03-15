Котова: Не вывезем снег – поплывем

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала, чтобы управляющие компании сами вывозили снег, который они убирают с придомовых территорий, а не вывозили его на проезжую часть.

Об этом Котова сказала сегодня, 15 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.