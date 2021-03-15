Котова: Не вывезем снег – поплывем

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала, чтобы управляющие компании сами вывозили снег, который они убирают с придомовых территорий, а не вывозили его на проезжую часть.
Об этом Котова сказала сегодня, 15 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.
«Ожидается повышение температуры. В городе и со дворов еще не вывезен снег. Страдают дворы и дворовые проезды, которые должны чистить управляющие компании. Они очищали дворы от снега и попросту вывозили его на проезжую часть. такое большое количество снега начнет таять — мы с вами поплывем. Пусть управляющие компании снег убирают сами, а не вывозят на улично-дорожную сеть, где работают дорожники», - сказала Наталья Котова.