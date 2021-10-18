Котова: Перепись населения важна для дальнейшего планирования работы

Глава Челябинска отметила важность Всероссийской переписи населения для дальнейшего планирования развития города и работы власти.

Об этом глава города Наталья Котова сказала сегодня, 18 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Перепись необходима для дальнейшего планирования работы в плане рынков жилищного строительства, строительства школ и детских садов и многого другого. Это основа планирования. Эти данные нам пригодятся и для корректировки долгосрочной программы социально-экономического развития Челябинска», - сказала Наталья Котова.

Напомним, 15 октября, в Челябинске началась Всероссийская перепись населения. Статистическое исследование пройдет по 14 ноября 2021 года.

Это первая в истории России цифровая перепись населения - вместо бумажных анкет переписчики будут заполнять электронные на специальных планшетах.

Граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале Госуслуг (онлайн-опрос будет доступен до восьмого ноября), на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров, либо дождаться переписчика дома.