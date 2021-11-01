Котова поручила определиться с местами для елочных базаров в Челябинске

Глава Челябинска Наталья Котова получила подчиненным начать работу по организации елочных базаров и определиться с местами, где горожане смогут купить лесных красавиц.

Об этом глава города сказала сегодня, первого ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Начинайте прорабатывать вопрос организации елочных базаров. Они пользуются спросом у челябинцев. Синхронизируйте работу с управлением имуществом, комитетом торговли. Определитесь с местами продажи елок и пихт. Согласуйте их с правоохранительными органами. Может быть, у них возникнут возражения», - сказала Наталья Котова.

Напомним, в прошлом году с властями Челябинска было согласовано около 50-ти точек продаж елок и пихт. Все места легальной торговли оборудовали в соответствии с утвержденной схемой, также были обеспечены санитарное содержание прилегающих территорий в радиусе 50-ти метров и своевременный вывоз мусора.

Однако нелегальная торговля лесными красавицами в столице Южного Урала все же процветала.

Отметим, за нелегальную торговлю елками и пихтами предусмотрен штраф. Для граждан - в размере от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти до двадцати тысяч, для юридических лиц - от двадцати до ста тысяч рублей.