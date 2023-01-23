Котова потребовала, чтобы прилегающие к ТКР территории были очищены от снега

Глава Челябинска Наталья Котова возмущена тем, что к крупным торговым комплексам в городе затруднительно подойти и подъехать. Прилегающие территории от снега не очищаются.

Вопрос о состоянии территорий возле торгово-развлекательных комплексов градоначальница подняла сегодня, 23 января, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Из 20 проверенных ТРК по 19 составлены протоколы. Они не справляются. Необходимо почистить территорию и вывезти снег. Много жалоб на территорию возле ТРК «Родник». Мы все живем в «одном» доме и каждый должен убирать свою территорию», - сказала Наталья Котова.

Глава Челябинска поручила городскому комитету по торговле подключиться к работе комитета по дорожному хозяйству и транспорту для решения вопроса по уборке и вывозу снега с прилегающих к торговым комплексам территорий.