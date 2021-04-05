Котова: Проблемные дороги в Чурилово, Парковом и в Ленинском районе должны войти в программу БКАД на 2022 год

Глава Челябинска Наталья Котова заявила, что проблемные участки улиц в Чурилово, Парковом и в Ленинском районе должны войти в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2022-й год.

Кроме того, мэра не устроили сроки получения заключения государственных экспертиз по объектам в вышеназванных территориях (сентябрь 20201-го года) – Котова потребовала ускориться.

Отметим, самые проблемные дороги Челябинска сегодня, пятого апреля, на аппаратном совещании в городской мэрии обозначил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По его словам, на северо-западе, в Парковом, - это улицы Мусы Джалиля, Бейвеля, Маршала Чуйкова и Хариса Юсупова.

«По данным участкам заключены контракты на проектирование. Сроки получения заключений госэкспертизы – от конца июля до конца сентября текущего года», - доложил чиновник.

В Ленинском районе – это улицы Агалакова (участок от улицы Гагарина и Гранитной) и Гранитная (от Копейского шоссе до улицы Дзержинского), контракты на проектирование которых также заключены. Срок получения заключений государственной экспертизы – 30-е сентября 2021-го.

«В микрорайоне Чурилово проектные работы сейчас также проводятся. Срок получения заключений госэкспертизы по улицам 2-я и 3-я Эльтонская – 30-е сентября этого года», - отчитался Куляшов.

Наталья Котова поинтересовалась у зама, почему работа по данным улицам началась только сейчас, почему ее не проделали раньше.

«Во-первых, не было проектных решений по строительству и реконструкции дорог. Во-вторых, само проектирование сейчас сдерживается тем, что земельные участки находятся в собственности физических лиц, в собственности застройщиков. Мы проводим большую работу вместе с КУиИЗО по изъятию этих земельных участков», - отметил Максим Куляшов.

Он обозначил проблему дисбаланса, когда микрорайон застраивается, а дороги отстают.

«Мы собирали всех основных застройщиков, предложили, чтобы при строительстве микрорайонов они сами, за свой счет проектировали улично-дорожную сеть и согласовывали в госэкспертизе подъездные дороги к своим будущим микрорайонам, а потом передавали нам эти проекты, чтобы мы включали их в различные федеральные программы. Для застройщиков данные процедуры проходят быстрее. К сожалению, откликнулся лишь один застройщик - «Ньютон». Это четыре участка дорог. Два строим вокруг данного микрорайона в текущем году, по двум подадим заявку на участие в программе «Стимул», - рассказал Максим Куляшов. - Надеюсь, челябинские застройщики повысят уровень социальной ответственности, согласятся работать в предложенном нами формате, и строительство микрорайонов, социальных учреждений в нашем городе будет идти параллельно с проектированием и строительством дорог».

Подводя итог по улицам в Чурилово, Парковом и в Ленинском районе (ЖК «Плодушка» и «На Агалакова») Челябинска, проектов по которым до сих пор нет (по причинам, озвученным Куляшовым на сегодняшней «аппаратке»), Наталья Котова уточнила: «То есть мы за полтора года сделали все от нас зависящее, чтобы отправить дороги в этих микрорайонах на проектирование?»

Куляшов ответил утвердительно.