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Котова распорядилась найти квартиру для инвалида, отказавшегося от ступенькохода

Глава Челябинска Наталья Котова встретилась с инвалидом-колясочником Сергеем Стыцином, который отказался от подарка мэрии – ступенькохода. Градоначальница поручила найти для горожанина подходящую квартиру.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, квартира Сергея Стыцина находится в угловом подъезде. Технически там невозможно установить подъемник, как в подземных переходах, когда коляска заезжает на платформу, человек нажимает на кнопку и движется без посторонней помощи.

«В подъезде Сергея Стыцина возможно использовать только так называемый ступенькоход. Однако им невозможно управлять без помощника, что не всегда удобно, - рассказали в мэрии. - Администрация Челябинска предлагала Сергею Стыцину варианты переезда в другие квартиры, но они его по разным причинам не устраивали. Сегодня Наталья Котова поручила подобрать подходящую квартиру для переезда».

По поручению Котовой в Челябинске разработают программу по решению вопроса доступности лестниц для инвалидов-колясочников. Планируется, что в подъездах будут устанавливать подъемники, также будут решать вопрос с застройщиками о доступности жилья.

Как ранее информировало агентство «Урал-пресс-информ», Сергей Стыцин живет в доме на улице Рылеева. С 2016 года мужчина борется за то, чтобы получить беспрепятственный доступ к квартире. В этом году администрация Челябинска подарила инвалиду-колясочнику ступенькоход. Однако во время презентации выяснилось, что использовать технику весом в 39 килограммов самостоятельно невозможно.

Сергей Стыцин записал попытку заехать в квартиру по ступенькам на видео. Его можно посмотреть здесь.



Фото: телеграм-канал «Мэрские новости»