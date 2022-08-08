Котова снова требует, чтобы к началу рабочего дня Челябинск был очищен от мусора и бутылок

Жители Челябинска снова жалуются на переполненные урны и кучи мусора на остановках. Глава города Наталья Котова поручила подчиненным усилить уборку и начинать ее до начала рабочего дня.

Данное поручение мэр дала сегодня, восьмого августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Начинайте освобождать урны до восьми утра, чтобы, когда люди ехали на работу, они были пустые. Сейчас на улице жарко, люди оставляют после себя много пустых бутылок из-под напитков и еще и бросают их на газоны. Усильте работы по уборке», - сказала Наталья Котова.

Ранее подрядчиков Челябинска обязали обеспечить круглосуточный режим работы на улично-дорожной сети города, особенно на гостевых маршрутах.