08.08.2022
Роллеры проехали сто километров по Челябинску за 13 часов
08.08.2022
Дело бывшего замглавы Ашинского района передано в суд
08.08.2022
Котова снова требует, чтобы к началу рабочего дня Челябинск был очищен от мусора и бутылок
08.08.2022
Пьяная автоледи из Катав-Ивановска, по вине которой погибли два человека, отправилась в СИЗО
08.08.2022
В Перми открывается фестиваль «Щит России»
08.08.2022
Проект благотворительного фонда «Металлург» победил в конкурсе грантов губернатора
Котова снова требует, чтобы к началу рабочего дня Челябинск был очищен от мусора и бутылок
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022