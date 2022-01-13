Ковровая плитка: мягкое покрытие с расширенными возможностями

Приятно, когда ноги ощущают уют, тепло и упругость. Поэтому мягкие половые покрытия продолжают оставаться популярным вариантом для дома и офиса. Среди них особое место занимает ковролин. Сегодня предметом рассказа станет его разновидность, которую можно приобрести на сайте kovrolin.ru — ковровая плитка, сравнительно молодой представитель напольных покрытий.

Что такое ковровая плитка

Исходя из названия, ковровая плитка — это ковролин, который нарезается и укладывается квадратами. Обычно эти квадраты имеют размер стороны 50 см. это представляет удобство не только для укладки, но и при необходимости замены покрытия: нет нужды менять все полотно, достаточно заменить несколько поврежденных, протершихся или выцветших квадратов.

Достоинства ковровой плитки

Как и ковролин, ковровая плитка — многослойный материал, что обеспечивает ему, помимо мягкости ворсового слоя, хорошие звукоизолирующие характеристики. Кроме этого, ковровая плитка обладает следующими преимуществами:

Простой монтаж: квадраты легко выравниваются и укладываются последовательно, а клеевая фиксация позволяет избежать загибания кончиков, что дает ровное покрытие без швов и минимальный шанс споткнуться. Сравнительно небольшие размеры ковровых квадратов позволяют избежать воздушных пузырей, которые могут образоваться при укладке коврового полотна большого размера.

Квадраты можно легко заменить при необходимости, будь то замена фрагмента вышедшего из строя покрытия или необходимость, например, получить доступ к скрытым под покрытием элементам. Это позволяет использовать ковровую плитку в качестве покрытия фальшпола, в котором можно спрятать провода и кабели.

Простой монтаж: квадраты легко выравниваются и укладываются последовательно, а клеевая фиксация позволяет избежать загибания кончиков, что дает ровное покрытие без швов и минимальный шанс споткнуться. Сравнительно небольшие размеры ковровых квадратов позволяют избежать воздушных пузырей, которые могут образоваться при укладке коврового полотна большого размера. Квадраты можно легко заменить при необходимости, будь то замена фрагмента вышедшего из строя покрытия или необходимость, например, получить доступ к скрытым под покрытием элементам. Это позволяет использовать ковровую плитку в качестве покрытия фальшпола, в котором можно спрятать провода и кабели. Почти безграничные возможности для комбинирования расцветки и узора. Покрытие из ковровой плитки выполнено из самозатухающих материалов, поэтому безопасно в случае возгорания. Ковровая плитка изготавливаются из материалов, которые безопасны для окружающей среды и здоровья человека. При этом в ней не заводятся насекомые. Покрытие из ковровой плитки не впитывает грязь и легко чистится пылесосом. Ковровая плитка устойчива к температурным перепадам, что позволяет использовать ее с теплыми полами.

Особенности использования и ухода

При планировании укладки покрытия из ковровой плитки нужно иметь в виду, что, как и в случае со многими другими материалами, плитки для одного помещения желательно брать из одной партии. Кроме того, имеет смысл приобрести чуть большее их количество для возможности замены поврежденных участков в будущем. В помещения с высокой нагрузкой (где много ходят) выкладываются плитки из более тяжелого, жесткого и устойчивого материала, а, например, в спальне придутся к месту изделия, напоминающие классические ковры.

Уход за покрытием из ковровой плитки имеет свои особенности. Плитка требует еженедельной чистки вакуумным (ни в коем случае не моющим) пылесосом или щеткой, глубокая чистка может потребоваться раз в полгода. Если на покрытии образовалось пятно, следует удалить его, пока оно не успело засохнуть. Для этого используется слабый моющий раствор и смоченная им мягкая салфетка или губка. Удалить засохшее пятно тоже возможно, но усилий для этого придется приложить больше.