Краеведческая сенсация: челябинские медики в воспоминаниях Анны Неаполитановой. Часть вторая

Государственным историческим музеем Южного Урала изданы воспоминания Анны Неаполитановой, дочери врача Николая Дмитриевича Неаполитанова. Воспоминания охватывают период с 1910-го по 1930-й годы и в значительном объеме посвящены городу Челябинску.

Анна Николаевна упоминает множество известных людей, живущих в тот период в городе, в том числе врачей или их детей, с которыми она общалась или была знакома. Некоторых она только упоминала, о других писала более подробно.

Опираясь на воспоминания, заведующий музеем истории медицины Челябинска доктор медицинских наук Николай Алексеев представляет вниманию читателей справочный материал по медикам, так или иначе упоминаемым в книге.

О тете Анны Николаевны – Александре Евладовой:

«Летом, когда мы жили на даче на Смолино, пришла телеграмма о ее смерти. Она застрелилась. Мы с мамочкой поехали в Чумляк на ее похороны. Бабушка жила уже не в большом каменном доме, а в маленьком. Там была небольшая комната – зал. В этой комнате стоял гроб, а в нем лежала тетя Саня. Я заметила, что на ней были белые туфли. Никто не знал, по какой причине она лишила себя жизни. Упоминали некоего Котеурова - врача, женатого и имеющего детей. Когда мы отдыхали много лет спустя на озере Горьком, он работал там врачом, но маму мою не узнал, хотя раньше знал ее. У него как раз в это лето умерла жена. В 1930 году моего отца, смертельно больного раком, отвезли в Свердловск в физиотерапевтический институт. Котеуров работал там и отнесся к нам очень плохо, сухо и бессердечно…» (Челябинск начала ХХ века: воспоминания А.Н. Неаполитановой. Челябинск: Гос. ист. музей Юж. Урала, 2021. С. 52).

Здесь, скорее всего речь идет о Кожеурове Александре Ивановиче, работавшем в тот период врачом в Чумляке. В 1912 году в с. Чумляк была открыта больница на 20 коек. Первым дипломированным врачом в ней стал А. И. Кожеуров (позже его заменили врачи К. М. Зведрис, И. А. Мельцер). Александр Иванович родился 19 августа 1885 г. в Вяземском уезде Смоленской губернии. В самом раннем детстве вследствие перемены службы отца был перевезён в Москву, где в 1903 г. окончил московскую 6-ю гимназию, а в 1910 г. – медицинский факультет Московского университета, работал в Челябинском уезде Оренбургской губернии в должности эпидемиологического врача по борьбе с холерой. 9 марта 1911 г. как казённый стипендиат назначен главным санитарным управлением сельским врачом Птичанского участка Челябинского уезда. 9 октября 1912 г. переведён для пользы службы сельским врачом Чумлякского участка Челябинского уезда.

Во время революции, в марте 1917 года советом уполномоченных от волостей и станиц Челябинского уезда избран на должность председателя Челябинской уездной земской управы и председателем Челябинского уездного комитета общественной безопасности. Обе должности оставил по собственному желанию 6 ноября 1917 г. и вновь стал работать врачом Чумлякского медицинского участка. Во время гражданской войны, с февраля 1919 года по январь 1920 года, служил в различных медицинских учреждениях белой армии. 8 января 1920 г. назначен помощником главврача 3-го советского госпиталя в г. Красноярске и помощником начальника санчасти Красноярского военного городка. В 1920 году вернулся в Чумляк, заведовал медицинским участком. В течение 4-х сезонов, с 1920 по 1923 гг. включительно, состоял в должности директора бальнеологического курорта «Виктория-Горькое». В последующем работал там врачом в летний период (ОГАЧО. Ф. Р-112. Оп. 2. Д. 357. Л. 8.).

У Александра Ивановича было четверо сыновей. Один из них, Кожеуров Владимир Александрович, доктор технических наук, профессор, был известным ученым-металлургом, заведовал кафедрой Челябинского политехнического института.

О тете Новиковой Нине Васильевне:

«Тетю Нину Новикову я в свои детские годы совсем не помню. Но о ее романе с Сергеем Сергеевичем что-то слышала и о том, что у нее есть внебрачный сын. Нина Васильевна вышла замуж за доктора Сигова. Сама она тоже была врачом, и даже заслуженным. Мне довелось с ней познакомиться только в 1953 году, когда мы с Люлей ездили на похороны тети Ани. Жила тетя Нина в большом доме в центре Свердловска по улице 8 Марта» (Челябинск начала ХХ века: воспоминания А.Н. Неаполитановой. Челябинск: Гос. ист. музей Юж. Урала, 2021. С. 70.).

К сожалению, найти информацию о враче Сигове и о Нине Васильевне пока найти не удалось. К поискам подключен Свердловский областной музей истории медицины.

«На Мастерской улице (ныне ул. Пушкина) находилась еврейская синагога, а теперь тут протезный завод. На этой улице мы прожили три года в доме Гершковича. Неподалеку жила моя закадычная подруга Рая Тройб, жили приятели Раи Александровы, жил доктор Шульц, внук которого Валентин Стадлер сейчас играет в оркестре Мравинского. Жили на этой улице некие Кораблиус, у которых был сепаратор, жила семья Кривых, родственников Сони Кривой, у которых были три дочери красавицы… На этой улице (Ключевской, ныне ул. Свободы) в 1901 году открылась в небольшом доме Киркеля музыкальная школа» (Челябинск начала ХХ века: воспоминания А.Н. Неаполитановой. Челябинск: Гос. ист. музей Юж. Урала, 2021. С. 85.).

Шульц Сергей Викентьевич (1875-1943 гг., Челябинск), врач-офтальмолог, хирург, организатор офтальмологической службы Челябинской области. По окончании медицинского факультета Казанского университета (1904 г.) работал в глазной клинике при университете. В 1909-1917 гг. вольнопрактикующий врач в Челябинске, в годы Гражданской войны - полковой врач. С 1919 г. офтальмолог Челябинской городской больницы. В 1920-е годы - заведующий глазным отделением на 20 коек. Был единственным хирургом-офтальмологом на территории, позднее вошедшей в Челябинскую область; активно оперировал.

С 1930 г. заведующий отделением глазной больницы (в 1938 переведено в новую областную больницу). Его внук, В. Р. Стадлер (сын Татьяны Сергеевны Шульц), музыкант-альтист, солист симфонического оркестра И. Стравинского, преподавал в Ленинградской консерватории. Правнук, С. В. Стадлер, - всемирно известный скрипач, народный артист РФ. (http://chel-portal.ru/enc/Shulc_Sergey_Vikentevich).

Софья Авсеевна Кривая (1894-1919 гг.). Родилась в Витебской губернии, с 1902 г. жила в Челябинске. Окончила приходскую школу, поступила в женскую гимназию. Занималась в кружке политического самообразования, выполняла ряд подпольных заданий, в том числе организовывала сбор денег среди учащейся молодёжи в помощь политзаключённым. В 14 лет в первый раз арестована за связь с организацией РСДРП(б), но как несовершеннолетняя отпущена. После исключения из гимназии работала ученицей, затем фармацевтом в аптеке. В 1915 г. вступила в РСДРП(б), являлась членом руководства профсоюза медработников. После Февральской революции находилась на партийной работе в Троицке, затем в Челябинске принимала деятельное участие в работе штаба по формированию отрядов Красной гвардии. После захвата города белочехами входила в состав подпольного горкома РКП(б), проводила агитацию среди солдат, отвечала за конспиративные и явочные квартиры. В феврале 1919 г. участвовала в работе съезда представителей подпольных организаций Урала и Сибири (в Омске). Затем по заданию руководства посетила ряд сибирских организаций с целью подготовки восстания. По возвращении в Челябинск 29 марта арестована. После допросов и пыток переправлена в уфимскую тюрьму, где казнена в ночь с 17 на 18 мая 1919 г. (из открытых источников).

Киркель Адольф Михайлович (1860 г., г. Шавли Ковенской губернии, ныне г. Шяуляй, Литва - 12.05.1919 г., Челябинск), врач, общественный деятель. Отец участника Гражданской войны Л. А. Киркеля. Первоначальное образование получил в Ковенской губернии. В 1885 г. окончил медицинский факультет Московского университета. С 13 февраля 1895 г. до конца жизни был Челябинским уездным врачом. Состоял членом Челябинского отделения Попечительства о тюрьмах (1909). Гласный Челябинской городской думы (1919). По своим политическим взглядам тяготел к кадетам. Пользовался авторитетом и уважением у местных жителей. В некрологе о нем было написано: «Глубокий патриот, он скорбел душой за разруху России, за русский народ, изнемогавший под тяжестью бедствий, за молодежь, погибавшую в гражданской войне, за бедноту, обреченную условиями безвременья на голодную жизнь». Киркель был похоронен 13 мая 1919 года на Успенском кладбище Челябинска (из открытых источников).