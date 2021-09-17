Красота за сто миллионов: жителям Тракторозаводского района подарили два новых сквера и парк

В Тракторозаводском районе Челябинска в 2021-м году благоустроили три общественных пространства: сквер в микрорайоне Чурилово, сквер «Молодежный» и парк Дружбы. На эти цели было потрачено около ста миллионов рублей.

Результаты благоустройства оценил глава района Юрий Кузнецов. Первым делом он прогулялся по парку Дружбы - за несколько месяцев заброшенная территория превратилась в современное общественное пространство. Для жителей северо-востока оно очень важно.

«Все работы, запланированные в парке на 2021-й год, выполнены, жители активно тут отдыхают. Местная школа начала проводить здесь уроки физкультуры. Дети занимаются на спортивных площадках, беговой и велосипедной дорожках», - отметил Юрий Кузнецов.

По его словам, до конца парк Дружбы не закончен. Пока здесь не хватает зелени, малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок. Все это заложено в программе благоустройства на 2022-й год.

«Отдельно будет отыгрываться контракт по озеленению. В парке будет высажено около четырехсот крупномеров, около тысячи кустарников, будут засеяны газоны. В этом году подготовлена вся земля для высадки, чтобы потом техника не ездила и не портила дорожки и аллею», - рассказал Юрий Кузнецов.

Кроме того, совсем скоро в парке Дружбы будут созданы скейт-парк, зоны отдыха, большая спортивная площадка, а в центре установят амфитеатр для гостей.

Жители происходящими переменами очень довольны и благодарят власти за современное общественное пространство.

Радуются люди и скверу в Чурилово, который создают в рамках инициативного бюджетирования. Новое общественное пространство вокруг пруда создают рядом со школой №116, что возле улицы Конструктора Духова.

Раньше водоем больше напоминал болото, теперь он радует глаз – подрядчик очистил пруд от мусора, благоустроили спуск к воде.

«Создать здесь сквер попросили сами жители – в Чурилово совсем не было общественных пространств. Мы разработали проект, согласовали его с чуриловцами, провели конкурсные процедуры, получили деньги и приступили к работе. В настоящее время готовность сквера составляет 85 процентов, к 30-му сентября все работы должны быть полностью закончены, после чего начнется приемка объекта у подрядчика», - сообщил Юрий Кузнецов.

Он рассказал также, что общая стоимость проекта составляет около 30-ти миллионов рублей. В ходе первого этапа будет благоустроено около 80-ти процентов территории, в следующем году останется доделать небольшой уголок.

«Дополнительно к скверу администрация города построила новую современную дорогу по улице Конструктора Духова, с тротуарами и освещением. Таким образом, мы комплексно освоили территорию. Привели в порядок все пространство. И уже видим положительные отклики», - отметил Юрий Кузнецов.

В настоящее время здесь уже появился пешеходный маршрут, который соединил школу и водоем. В центре сквера высадили ель, которую жители Чурилово смогут украсить на Новый год.

Скоро в сквере появятся игровая зона с качелями и безопасным резиновым покрытием, тихая зона с беседками, живая изгородь, а также будут высажены хвойные и лиственные крупномерные деревья и кустарники.

Кроме благоустройства трех общественных пространств, в Тракторозаводском районе в этом году отремонтировали семь дворов. На эти цели потрачен 21 миллион рублей.