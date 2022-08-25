КСП начинает проверку Минстроя и муниципалитетов Челябинской области

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проведут ревизию в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, а также органах местного самоуправления региона.

«Приступили к проверке благоустройства общественных территорий в рамках реализации федерального проекта “Формирование комфортной городской среды"», - сообщает телеграм-канал КСП.

Ревизоры проверят законность, целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Будет проведен анализ нормативно-методической базы, регламентирующей благоустройство общественных территорий (пространств).

Кроме того, ревизоры оценят достижения целей, задач государственных и муниципальных программ (в части благоустройства общественных территорий) в ходе реализации федерального проекта.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2022 год (пункт 1.5.9).