25.08.2022
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на Ночь кино
25.08.2022
ММК-МЕТИЗ модернизирует складское хозяйство
24.08.2022
ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области задержали подозреваемых в хищении средств спортшколы
24.08.2022
В Челябинске возобновит работу раритетный троллейбус-гармошка
24.08.2022
На улице Румянцева в Челябинске вводят дополнительное ограничение движения
24.08.2022
Полицейские Озерска разыскивают лжеоператора сотовой связи
КСП начинает проверку Минстроя и муниципалитетов Челябинской области
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022