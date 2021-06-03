Куда поехать отдыхать этим летом в России

Скоро долгожданный отпуск – вы мечтаете наполниться впечатлениями, но не хотите возиться с бумажками и опустошить кошелек? Отправляетесь в путешествие по Уралу.

Чтобы провести отпуск на курорте, в прямом смысле этого слова, приезжайте на южноуральский курорт «Солнечная долина».

«Солнечная долина» - курорт для семейного отдыха круглый год. Зимой здесь работают километры горнолыжных трасс, летом парк развлечений для всей семьи.

Парк развлечений представлен: веревочным экстрим-парком, пейнтбольным клубом, всесезонным тюбингом, хаски-парком, конным центром, картинг-центром, прокатом велосипедов и самокатов, вейкборд-станцией. Для детей работает Детский клуб и Детский центр «Подсолнух».

На территории курорта работает четыре отеля: отель Sunny Valley – комплекс шале в окружении леса, Sport Residence – современный семиэтажный отель с конференц-залом, Family Alley – комплекс шале на берегу озера, Peak – отель, расположенный на склоне горы. На курорте работают рестораны и кафе – каждый найдет блюдо на свой вкус. Также на курорте есть два озера и оборудованные песчаные пляжи.

Для тех, кто мечтает расслабиться и восстановить силы в отпуске настоящей находкой станет термальный комплекс «Бани мира». Термальный комплекс «Бани мира» - единственный в России комплекс со знаком качества SPA Group — в парильнях здесь используют авторские технологии банных процедур и парят по методикам Владаса Йокубаускаса – пар-мастера высшей категории, спа-мастера со стажем более 30 лет.

В «Банях мира» новый подход к организации посещений: поточный метод обслуживания в парильнях с программой – такого в России еще нет.

В традиционной русской парной каждый час проводятся программы «Здоровые суставы» и «Ароматы леса». Воздух, насыщенный натуральными эфирными маслами от веников из листвы уральских лесов, глубоко прогревает дыхательные пути, согревает и тонизирует.

В нефритовой бане стены и полки выложены натуральным камнем. В каменке – настоящий зеленый нефрит. В нефритовой бане проводится программа «Галотерапия»: гости активно дышат парами ароматной соли.

Монгольская юрта – эксклюзивная баня, в которой греются только лежа. На стенах юрты — ароматные веники из березы и пихты. Пар-мастер подает теплый пар гостям, работая специальным флагом.

Также в комплексе есть массажные кабинеты, бассейн под открытым небом, джакузи, фито-бар, банное кафе.

Для удобства гостей курорт разработал пакетные предложения – туры. Тур «Дыши легко» включает: проживание в отеле на три дня, завтраки и ужины в ресторане, услуги термального комплекса «Бани мира». Тур «Здравия» включает: проживание в отеле на три дня, завтраки и ужины в ресторане, программу «Бодрое утро» в «Банях мира»: фитнес в открытом бассейне, завтрак в банном кафе.

Для семьи отличным вариантом отдыха станет тур «Нескучные семейные каникулы». Тур включает: проживание в отеле пять дней, завтраки и ужины в ресторане, посещение хаски-парка, посещение термального комплекса. Для детей – посещение Детского центра «Подсолнух».

Также «Солнечная долина» участвует в программе «Путешествуй по России с кэшбэком 20%»: при бронировании отдыха на курорте картой «МИР» , вы можете получить кэшбэк 20%.

Ознакомиться со всеми возможностями отдыха на курорте «Солнечная долина» можно на сайте dolina.su, получить консультацию можно по номеру единого центра бронирования: +7 351 778 54 26.

ФОТО: Солнечная долина