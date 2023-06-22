Культурные поездки в общественном транспорте Челябинска

Жители и гости Челябинска, передвигаясь на общественном транспорте, теперь могут узнать много полезной и интересной информации про исторические и культурные события из жизни южноуральской столицы.

Например, во время поездки автоинформатор «расскажет», почему остановка названа «Алое поле» или чем знамениты Лев Доватор, Александр Бейвель и Александр Марченко. На сегодняшний день программа охватывает 36 названий остановочных пунктов.

Историческую справку можно послушать, совершая поездки в автобусах №2, №4, №8, №64 и других. Функция информирования воспроизводится более чем в 180 машинах, сообщает телеграм-канал «Автобусный парк Челябинска».