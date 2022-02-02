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Купейные вагоны нового модельного ряда начнут курсировать в составе фирменного поезда «Южный Урал»

Купейные вагоны нового модельного ряда начнут курсировать с четвертого февраля в составе фирменного поезда №13/14 «Южный Урал».

Как сообщает пресс-службу ЮУЖД, одноэтажные купейные вагоны нового модельного ряда выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом. Они обеспечат новый уровень комфорта: каждый вагон оборудован душевой кабиной, системами кондиционирования воздуха и биотуалетами. В туалетных комнатах установлены сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, электросушилки для рук. Одна из комнат оборудована пеленальным столиком для пассажиров с детьми. Благодаря новым планировочным решениям в вагонах организованы дополнительные зоны общего пользования, установлены специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды –пурифайеры.

Для удобства маломобильных пассажиров в штабном вагоне предусмотрено специализированное купе. Конструкция вагона позволяет пассажиру удобно передвигаться на кресле-коляске. Такие вагоны оборудуются вспомогательными посадочными устройствами для посадки и высадки пассажиров, в них увеличена ширина дверей, тамбурной зоны и коридора.

Пространство купе максимально эргономично и приспособлено под нужды пассажира в пути: предусмотрен столик-трансформер, солнцезащитные и светонепроницаемые шторы. персональные сейфы, розетки, USB-порты и светильники.

Первый состав фирменного поезда № 13/14 «Южный Урал» сообщением Челябинск – Москва с обновленной купейной группой вагонов отправится из Челябинска 4 февраля 2022 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2021 году фирменный поезд № 13/14 «Южный Урал» выбрали для путешествия почти 230 тысяч пассажиров. В 2022 году предположительно этим поездом воспользуются порядка 290 тысяч пассажиров.

Для удобства пассажиров с четвертого февраля частично изменится расписание фирменного поезда №13 «Южный Урал» Челябинск – Москва. Поезд будет отправляться из Челябинска на 1 час 55 минут раньше – в 21:25 по местному времени. В Москву поезд будет прибывать на Казанский вокзал в привычное время – 06:20 утра.

ЮУЖД
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском центре онкологии и ядерной медицины закрыли отделение радиотерапии общего профиля.
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Должники смогут воспользоваться правом на сохранение прожиточного минимума

31.01.2022 15:23

Жительницу Троицка обманули дистанционно, используя систему видеозвонков

31.01.2022 15:23

Минздрав ответил на жалобы жителей Тюлюка по поводу отсутствия медпомощи в поселке

31.01.2022 15:11

В Челябинске чествовали лауреатов «Светлого прошлого»

31.01.2022 15:09

Ходили грязными и голодными: у многодетных родителей из села Камбулат забрали детей

31.01.2022 15:08

РМК и ХК «Трактор» основали Детскую хоккейную лигу Южного Урала

31.01.2022 14:47

В Минсельхозе допустили рост цен на «молочку»

31.01.2022 14:19

Виктор Ереклинцев: Территория возле «Киномакса» плохо убрана лишь со стороны улицы Воровского

31.01.2022 14:08

Подделка справок о медотводе сотрудницами «ЧелябГЭТа» обернулась уголовным делом

31.01.2022 13:52

Омикрон ставит новые антирекорды в Челябинской области

31.01.2022 13:47

Педагоги остались вдохновленными: в Челябинске прошел масштабный Форум для педагогов допобразования

31.01.2022 13:29

Платежная система PayBox: настолько ли она хороша?

31.01.2022 13:25

В Челябинске открывается новый автовокзал