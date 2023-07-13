Курчатовцам презентовали концепцию проекта благоустройства входной группы сквера Молодогвардейцев

Жителям Курчатовского района Челябинска презентовали концепцию проекта благоустройства входной группы сквера по улице Молодогвардейцев, изюминкой которой станет «сухой» фонтан.

Отметим, это общественное пространство в качестве объекта благоустройства 2024 года (работы будут проводиться по программе «Формирование комфортной городской среды») выбрали сами курчатовцы, отдав ему 17 тысяч 752 голоса.

На встрече в стенах районной администрации активных жителей познакомили с идеей благоустройства, которую предложило Агентство инновационного и инвестиционного развития Челябинска.

«После представления концепции многие благодарили авторов за новый фонтан, за возможность пеших прогулок по новой зоне отдыха жителей не только района, но и города. В ходе обсуждения задавались вопросы о высадке зеленых насаждений, о размещении баннера, который будет напоминать жителям о правилах поведения у сухого фонтана», - рассказал сегодня, 13 июля, в своем телеграм-канале глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов.

Он отметил, что разработчики учтут все уточнения и замечания курчатовцев по эскизному проекту благоустройства при дальнейшей работе.