13.07.2023
Курчатовцам презентовали концепцию проекта благоустройства входной группы сквера Молодогвардейцев
13.07.2023
На ЮУЖД зафиксировано 75 нарушений водителями правил пересечения ж/д переездов
13.07.2023
УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации
13.07.2023
Чемпионат России по спортивному ориентированию впервые пройдет в Челябинске
13.07.2023
На озере Тургояк третий день ищут пропавшую жительницу Миасса
13.07.2023
Под Южноуральском задержали поджигателя леса
Курчатовцам презентовали концепцию проекта благоустройства входной группы сквера Молодогвардейцев
12.07.2023
Новый сквер Тракторозаводского района откроют для челябинцев к первому августа
11.07.2023
Благоустройство новой части Арт-сквера в Челябинске начнут через неделю
11.07.2023
В Центральном районе Челябинска благоустроили пять дворов
10.07.2023
В челябинском Саду камней активно готовятся к высадке деревьев
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023