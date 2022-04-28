Курчатовский район Челябинска проводил в армию весенних призывников

В администрации Курчатовского района Челябинска вчера, 27 апреля, состоялся концерт для призывников. В адрес ребят, которым предстоит этой весной отправиться на срочную службу в ряды Вооружённых Сил России, прозвучало много тёплых и душевных слов. Будущим солдатам подарили также подарки и праздничное настроение.

С напутственными словами к будущим защитникам Родины обратились первый заместитель главы района Константин Матыгин и военный комиссар Курчатовского и Калининского районов Челябинска Сергей Катошин. Поддержал молодых людей и командир Добровольной народной дружины «Шторм» Егор Куликовских. Почётным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны Алексей Степанович Почекутов.

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«Такие мероприятия нужны, в первую очередь, для того, чтобы воспитывать в наших детях, в подрастающем поколении патриотизм. И очень здорово, что у ребят была возможность пообщаться, послушать ветерана Великой Отечественной войны. Ведь это основное событие и русской, и мировой истории», - поделился мнением Егор Куликовских. – Нашим призывникам я хочу пожелать здоровья, чтобы они не растеряли его в армии. Чтобы получили во время службы полезные навыки и стали настоящими профессионалами».

В этом году в чествовании призывников впервые приняли участие юнармейцы.

«До этого программа концерта включала в себя просто творческие номера. Сейчас мы приглашаем уже воспитанников военно-патриотического движения, которые в будущем планируют пойти в армию и уже могут продемонстрировать свои навыки», - рассказала старший специалист отдела по работе с молодёжью районной администрации Наталья Микрюкова.

Воспитанники штаба «Юнармия» выступили с докладом о Герое России Сергее Молодове, а также показали номер «Разборка, сборка автомата Калашникова». Юным патриотам вручили приписные свидетельства –документ, который выдаётся при первоначальной постановке на воинский учёт.

Собравшиеся пожелали призывникам доброй службы, которая закалит ребят и сделает их характер твёрдым, а волю - несгибаемой. То, что будет легко, никто не говорил. Все понимают, что в армию идут не за лёгкой жизнью, а затем, чтобы отдать долг Родине, - научиться с оружием в руках защищать себя, свою семью и свою страну.

Торжественные проводы в армию являются для Курчатовского района традицией. Мероприятие организуют два раза в год - в весенний и осенний призыв.

Напомним, что призывная компания в России, стартовавшая первого апреля, завершится 15 апреля. По данным военного комиссариата Челябинской области, на срочную воинскую службу отправятся 3238 южноуральцев. Весной прошлого года в армию было призвано 3345 жителей региона.