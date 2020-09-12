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Место, где работал «Зубр»

Лаборатория Б в Снежинске ждет туристов, не боящихся легенд о девочке-призраке

Общество
Сегодня, 17:08
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У туристов, приехавших в поселок Сокол Снежинского городского округа (Челябинская область), есть возможность познакомиться с уникальным местом, десятилетия остававшимся засекреченным, – Лабораторией Б на озере Сунгуль.

Из истории

В 1932 году на берегу озера Сунгуль был построен ведомственный санаторий НКВД, который в годы Великой Отечественной войны переоборудовали в военный госпиталь. В 1945 году госпиталь переехал на запад, ближе к линии фронта. 

В это же время началась работа над советским атомным проектом: строится будущий химкомбинат «Маяк», в конце 1945- начале 1946 годов создаются четыре сверхсекретные лаборатории (А и Г – в Сухуми, В – в Калужской области). 

Место на озере Сунгуль в качестве Лаборатории Б предложил заместитель наркома внутренних дела Авраамий Завенягин, который хорошо знал эти места.

Лаборатория Б изучала влияние радиации на живые организмы: растения, пресноводных рыб и других обитателей водоёмов, мух, мышей… Здесь были собраны лучшие умы советской, австрийской и немецкой науки – физик, изобретатель люминесцентной лампы Николаус Риль, генетик и биофизик Николай Тимофеев-Ресовский (знаменитый «Зубр»), химик Сергей Вознесенский и многие другие. 

Часть учёных работала на договорной основе, но в большинстве они были или военнопленными, или заключёнными.

Лаборатория просуществовала всего восемь лет, но в эти годы были сделаны несколько важных открытий по обезвреживанию радиоактивных отходов, защите флоры и фауны от воздействия радиации и скорейшему выведению радионуклидов из организмов. Впоследствии эти наработки пригодились при аварии 1957 года на «Маяке»...

Сама территория лаборатории до сих пор огорожена, доступ в неё закрыт. Однако другие объекты некогда секретного посёлка доступны к осмотру - заброшенные контрольно-пропускные пункты, здание санатория, где в первое время селили учёных-заключённых, коттеджи, в которых жили ведущие научные руководители проекта. На вековых соснах этого красивого места ещё видна вросшая колючая проволока.

Агентство международного сотрудничества Челябинской области организовало информационный тур для СМИ, экскурсоводов и туроператоров в посёлок Сокол.

Как рассказала специалист отдела развития туризма Агентства Ольга Сукинова, место пользуется популярностью у туристов. В частности, турбюро «Спутник» уже шесть лет организует сюда экскурсионные туры, посвящённые Николаю Тимофееву-Ресовскому.

Для участников инфотура экскурсию провёл Алексей Липатников – нынешний владелец санатория НКВД. Это здание в стиле конструктивизма спроектировано известным свердловским архитектором Георгием Голубевым. В годы Лаборатории Б в нём располагалось общежитие, поликлиника, даже роддом.

К сожалению, сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии. Алексей Липатников проводит здесь квесты, сюда приезжают любители лазертага и пейнтбола. Место обросло своими легендами, например, о девочке-призраке, которая обгрызает всем левые ноги. Поэтому на этажах валяется так много левых ботинок и сапог – они уже не нужны своим пострадавшим владельцам.

«Изначально я хотел просто проводить экскурсии по зданиюТеперь есть идея организовать на первом этаже туристско-информационный центр, где бы гости смогли отдохнуть и получить информацию об этом месте, а на других этажах – хостел. А экскурсии можно сделать не только пешими, но и водными – по озеру Сунгуль», – поделился планами Алексей Липатников.  

По его словам, под этот проект уже появился заинтересованный инвестор из Нижнего Тагила.

Фото предоставлено департаментом развития туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области

 

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