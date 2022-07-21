Легендарный Дом-аквариум Челябинска преобразится к концу лета

Знаменитый челябинский Дом-аквариум, расположенный в парке «Металлург» имени Тищенко, преобразится уже к концу этого лета.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, контракт на ремонт фасада здания уже заключен, работы вот-вот начнутся. К концу августа Дом-аквариум будет выглядеть, как на фото, пообещали в мэрии.

Кроме того, в администрации Челябинска сообщили, что в планах текущего года - благоустройство всей территории парка, что включает в себя капитальный ремонт ограждений, входных групп, создание объектов развлекательной и спортивной инфраструктуры, бетонный скейтпарк, обустройство новых современных спортплощадок, реконструкцию инженерных сетей и коммуникаций.

Что касается Дома-аквариума, то это единственный подобный объект на всем Южном Урале. Помимо аквариума, в здании имеется террариум.

Челябинский Дом-аквариум обладает уникальной коллекцией экспонатов морских и пресноводных рыб, а также насекомых и пресмыкающихся. Это сооружение включено в мировую книгу аквариумов.

Этот уникальный объект был открыт в парке имени Тищенко в Металлургическом районе, 17-го июня 1983-го года и порадовал гостей тремя постоянными экспозициями (морские и пресноводные рыбы, террариум), а также стилизованным под каюту корабля залом с различными экспонаты, создающими загадочную атмосферу морского судна.

В центре главного зала первого этажа находится бассейн объемом в три тысячи литров, где плавает только крупная пресноводная рыба.

Интересно, что камни для челябинских аквариумов специально добывали из морских глубин и доставляли в столицу Южного Урала в особых условиях. Благодаря этому живые организмы в камнях не погибли. Попав в воду, они выросли до нормальных размеров. В 2015-м году в Доме-аквариуме поселились японские карпы – их можно кормить с рук или из детской бутылочки.

В 2014-м году здание Дома-аквариума отреставрировали. Были заменены все инженерные коммуникации, обновлены сами аквариумы. Теперь дело за фасадом уникального объекта.