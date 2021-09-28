Летом 2021 года жители Челябинской области предпочитали отдыхать внутри страны. Приятно провести время, не покидая пределов Российской Федерации, предпочли 92 процента южноуральских абонентов МегаФона.

Как отмечают в пресс-службе компании, соседняя Башкирия стала самым привлекательным направлением этого лета, как и в майские праздники: столицу республики посетил каждый восьмой путешественник.

Реже всего туристов из Челябинской области интересовали Сахалин, Камчатка и Магадан, хотя в прошлом году именно регионы Дальнего Востока входили в топ популярных направлений.

Кроме красот Башкирии, южноуральцы любовались достопримечательностями Москвы и в преддверии зимы приобретали пуховые платки в Оренбурге. Популярностью пользовались также здравницы Краснодарского края и города одной из крупнейших республик России - Татарстана. При этом Санкт-Петербург в 2021 году у южноуральцев не в тренде: северную столицу России и его окрестности посетило в два с половиной раза меньше туристов, чем златоглавую.

В гости в Челябинскую область чаще всего приезжали туристы из Уфы, Нижнего Новгорода, Москвы. А вот жители Ханты-Мансийского автономного округа, Еврейской автономной области и республики Алтай не считают край трех тысяч озер привлекательным с точки зрения туризма.

Проводя отпуск на российских и зарубежных курортах, южноуральцы за три месяца проговорили почти полтора миллиона часов и использовали четыре тысячи 700 терабайт интернета. Такого объема трафика хватит на непрерывный просмотр роликов с YouTube в течение 320 лет.

В летние месяцы усилился интерес челябинцев и к гейминговым сервисам – игры стали популярнее в три раза в сравнении с весенним периодом этого года. Опции для снижения стоимости услуг чаще всего подключали туристы, проводившие отпуска в Турции, на Кипре и в Германии.

Как сообщает пресс-служба МегаФона, среди зарубежных направлений больше других были востребованы Казахстан и Турция. Около 65-ти процентов южноуральцев посетили их, отправившись на отдых за пределы России.

Средняя продолжительность поездки уменьшилась по сравнению с прошлым годом в три раза и составила три-четыре дня. Вероятно, сокращение срока отдыха связано с увеличением стоимости проживания и перелета. Выезжая за границу, абоненты традиционно первыми начинают общение по телефону – таких звонков на треть больше, чем входящих вызовов. К таким выводам пришли в МегаФоне, проанализировав туристические предпочтения абонентов региона с помощью обезличенной статистики на основе Big Data.

Количество поездок за рубеж по сравнению с допандемийным 2019 годом снизилось в полтора раза. Для отдыха южноуральцы выбирали страны с адекватными условиями въезда и стоимостью – Турцию, Абхазию, Кипр и Египет. Но были и любители экзотики, которые, несмотря на сложности логистики и карантинные ограничения, отправлялись в Аргентину, Судан, Кению и Танзанию.

Из стран СНГ самыми посещаемыми стали Казахстан, Таджикистан и Украина.