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Летом в Челябинской области родились 222 двойняшки и шесть тройняшек

Общество
Сегодня, 11:22
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Автор: 
Евгения Александрова

За три летних месяца в Челябинской области родились 222 двойняшки и шесть тройняшек.

В 21-й южноуральской семье на свет появилось по седьмому ребенку, в семи ячейках общества - по восьмому.

Три жительницы региона летом этого года родили по девятому малышу, еще три матери-героини - по десятому.

Как сообщает госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области, в общей сложности в июне, июле и августе 2020-го года в регионе на свет появились восемь тысяч 515 детей. Мальчиков оказалось больше - четыре тысячи 418 (девочек - четыре тысячи 97).

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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