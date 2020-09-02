Летом в Челябинской области родились 222 двойняшки и шесть тройняшек

За три летних месяца в Челябинской области родились 222 двойняшки и шесть тройняшек.

В 21-й южноуральской семье на свет появилось по седьмому ребенку, в семи ячейках общества - по восьмому.

Три жительницы региона летом этого года родили по девятому малышу, еще три матери-героини - по десятому.

Как сообщает госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области, в общей сложности в июне, июле и августе 2020-го года в регионе на свет появились восемь тысяч 515 детей. Мальчиков оказалось больше - четыре тысячи 418 (девочек - четыре тысячи 97).