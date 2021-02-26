Локомотивная бригада спасла семью ребенком, застрявшую в снежном плену под Магнитогорском

Во вторник, 23 февраля, среди тех, кто застрял на дорогах под Магнитогорском, оказалась семья Михайловых. Семейная пара вместе с сыном, которому нет и года, и собакой, попав в буран, не смогла на своей машине добраться до ближайшей деревни.

Об истории спасения в Instagram рассказала Ксения Михайлова. Они на машине выехали изМагнитогорска и попали в снежный буран. Они даже не успели доехать до соседней деревни.

По ее словам, ситуация была на грани жизни и смерти: «Дорога просто закончилась в лесу. Она была засыпана снегом. Лопаты не помогали. В салоне холодно. Бензин кончается». Тогда супруги решили добраться до ближайшей станции, оставить машину и ехать в Магнитогорск на электричке.

Когда семья с маленьким ребенком вышла к станции «Запасное», там стоял электропоездсообщением Карталы ‒ Магнитогорск. Посадка осуществлялась с другой стороны состава. Обойти поезд по сугробам они бы не успели, электропоезд, согласно расписанию, стоит на станции одну минуту. Если бы машинист их не заметил, они остались бы посреди поля в лютый мороз.

«Согласно правилам, перед отправлением локомотивная бригада должна посмотреть в зеркала, убедиться, что все пассажиры успели зайти в поезд, - рассказали об истории спасения в пресс- службе ЮУЖД. - В свое зеркало машинист увидел, что кто-то из снежной бури бежит к электропоезду. Силуэты мужчины и женщины были еле различимы, люди подавали сигналымашинисту. Бежали через сугробы и не успевали обойти поезд. Машинист отдал приказпомощнику, чтобы тот разблокировал двери с другой стороны в тамбуре. Помощник машиниста раздвинул двери, а машинист начал втаскивать людей внутрь электропоезда. С маленьким ребенком и собакой за пазухой самостоятельно подняться в поезд им было сложно».

Машинист Михаил Молотилов вернулся в кабину, а его помощник Андрей Байгузин провел семью в теплый вагон, усадив их рядом с печкой.По людям было видно, что они сильно замерзли и были без сил. Семья поблагодарила машиниста и его помощника.

«Когда электричка уже отходит, а ты еще в сугробах с ребенком и с собакой, а посадка в эту электричку с другой стороны. А ты понимаешь, что это - последняя электричка. Спасибо большое машинисту. Нарушая правила, он выбежал к нам и помог открыть двери, и закинул нас в вагон», - написала Ксения в своем Instagram.

Instagram, Ксения Михайлова

Семья Михайловых благополучно добралась до Магнитогорска. Отметим, что машинист Михаил Молотилов работает на железнодорожном транспорте уже 27 лет, а его помощник Андрей Байгузин – 15. За время совместной работы они научились понимать друг друга с полуслова. И, отправляясь в рейс в столь сложные погодные условия, понимали, чтопоездка будет сложной. Но они и представить не могли, что смогут помочь людям.