«Магические арки» установили ко Дню России в Челябинске

В Челябинске сегодня, в День России, парк имени Валентины Терешковой превратился в место исполнения желаний. До 15 июня южноуральцы смогут загадать желания «на кубический пресс», «на домик у моря» и «на лето без комаров».

Загадать желание просто: выберите нужную для вас арку и прикоснитесь к ней. Сколько можно загадать желаний? Сколько успеете прошептать за 1 минуту! Поэтому нужно заранее приготовить список.

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Установить «магические» арки решил телеканал ТНТ перед премьерой второго сезона сериала «Света с того света». В центре сюжета – девушка Света, ставшая домашним экстрасенсом поневоле: после несчастного случая она оказывается в инвалидной коляске и вынуждена подрабатывать «биоэнергомагом», чтобы заработать на операцию.

Впервые проект появился на экранах в 2018 году и задолго до пандемийного бума совершил настоящую революцию, став первым российским ситкомом, действие которого развивалось внутри цифровых интерфейсов. Во втором сезоне создатели вышли на новый уровень: как по части драматургии скринлайфа, так и с технологической точки зрения.

Увидеть еще больше магических предсказаний сможем в сериале «Света с того света» на канале ТНТ с 15 июня.