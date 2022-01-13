Магнитогорцев на Крещение не пустят в палатку для переодевания без QR-кода

В Магнитогорске (Челябинская область) на православный праздник Крещение Господне для местных жителей будут организованы три купели для купания и оборудованы отапливаемые помещения для переодевания и обогрева. В соответствии с требованием Роспотребнадзора, пояснили в мэрии, вход в эти помещения возможен только при предъявлении QR-кода.

Традиционно купание в прорубях в городе сталеваров начинаются после вечерней службы в крещенский сочельник. На территории водно-гребной базы спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск организованы три купели для купания. Они будут принимать желающих c 18:00 18 января до 21:00 19 января.

Как сообщили в пресс-службе Магнитогорске, все это время на территории будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели, сотрудники ГИБДДД и УМВД обеспечат безопасность при проведении мероприятия.

Однако в Челябинске таких требований к населению нет. В столице южного Урала будут организованы шесть купелей. Они будут располагаться на Шершневском водохранилище, озере Смолино и на Первом озере.

«Ограничения и запреты, установленные распоряжением правительства Челябинской области от 18 марта 2020 г. № 146-рп «О введении режима повышенной готовности», на палатки для переодевания под открытым небом не распространяются», - сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

Добавим, что в период крещенских купаний запрещено распивать спиртные напитки, купаться в состоянии опьянения, приводить с собой собак и других животных, нырять в прорубь непосредственно со льда.

Кстати, в Крещение не обязательно окунаться в ледяную воду, особенно если человек к этому не готов. Специалисты отмечают, что для здоровья полезно только системное моржевание, а вот погружение в прорубь один раз в году - сильнейший стресс для организма.

Медики предупреждают, что для неподготовленного человека погружение может закончиться приступом стенокардии, инфарктом миокарда, инсультом или воспалением лёгких.

Напомним, в 2021 году жителям Челябинской области рекомендовали отказаться от традиции окунаться в купель в Крещение Господне - из-за коронавируса.