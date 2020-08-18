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Магнитогорцы обсуждают проекты территорий для благоустройства

Общество
Сегодня, 14:19
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Активное участие в обсуждении вопросов благоустройства общественных территорий принимают жители Магнитогорска (Челябинская область). Общественная комиссия под руководством председателя городского Собрания депутатов Александра Морозова рассмотрела предложенные жителями общественные территории для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году.

Важно, что какие именно места в городе будут благоустраиваться, определяют своим решением сами жители. Магнитогорцы выражали свое мнение, отправляя пожелания по электронной почте или опускали в контейнеры, расположенные в зданиях районных и городской администраций.

После этого был утвержден перечень из 5 объектов, за которые проголосовало больше всего людей. Это парк в южной части города, набережная в Парке у Вечного огня, сквер Трёх поколений, сквер им. П.И. Чайковского и сквер ветеранов Магнитки.

«Мы уже пятый год подряд будем преображать Магнитку. Сегодня знаем, что федеральная программа «Комфортная городская среда» будет идти до 2022 года. И очень надеемся, что Госдума сделает ее долгосрочной, – отметил Александр Морозов. – Люди привыкли к тому, что ежегодно одна-две или более общественных территорий реконструируются, они стали бережнее относиться к своему городу. А это очень важно!».

Окончательный выбор горожане сделают в ходе рейтингового голосования, которое состоится 2 и 3 сентября. В нем традиционно смогут принять все жители города с 14 лет.

Напомним, что за четыре года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Магнитогорске благоустроили бульвар «Огни Магнитки» в два этапа, парк у Вечного огня также в два этапа, Экологический парк и сквер «Победы». Все они были определены горожанами в ходе рейтингового голосования.

 

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Александр Морозов
Магнитогорск
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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