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Магнитогорцы помнят своего земляка

Общество
Сегодня, 14:16
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В Магнитогорске (Челябинская область) в память о Мурате Байгарине, погибшем вместе с экипажем подводной лодки «Курск», открыта мемориальная доска.

В школе №39, где учился Мурат, в его честь появился уголок памяти. В церемонии открытия участвовали глава города Сергей Бердников и председатель городского собрания Александр Морозов.

«Люди, которые жертвуют своими жизнями во имя страны, достойны уважения и памяти во все времена. Трагедия, которая случилась 20 лет назад, потрясла весь мир, всю страну. Низкий поклон и вечная память экипажу «Курска» и всем, кто погиб при исполнении воинского долга», - сказал Сергей Бердников.

Школьники гордятся, что здесь учился Мурат Байгарин, капитан третьего ранга, командир минно-торпедной боевой части подводной лодки.

«В этих стенах он провел школьные годы. Здесь мечтал связать свою жизнь с морем. Мечта его исполнилась, но, к сожалению, судьба сложилась так горько. За прошедшее после катастрофы время два поколения мальчишек и девчонок закончили 39-ю, но школа помнит Мурата и город тоже», - отметил Александр Морозов.

 

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Теги
Александр Морозов
Магнитогорск
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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