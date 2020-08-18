Магнитогорцы помнят своего земляка
В Магнитогорске (Челябинская область) в память о Мурате Байгарине, погибшем вместе с экипажем подводной лодки «Курск», открыта мемориальная доска.
В школе №39, где учился Мурат, в его честь появился уголок памяти. В церемонии открытия участвовали глава города Сергей Бердников и председатель городского собрания Александр Морозов.
«Люди, которые жертвуют своими жизнями во имя страны, достойны уважения и памяти во все времена. Трагедия, которая случилась 20 лет назад, потрясла весь мир, всю страну. Низкий поклон и вечная память экипажу «Курска» и всем, кто погиб при исполнении воинского долга», - сказал Сергей Бердников.
Школьники гордятся, что здесь учился Мурат Байгарин, капитан третьего ранга, командир минно-торпедной боевой части подводной лодки.
«В этих стенах он провел школьные годы. Здесь мечтал связать свою жизнь с морем. Мечта его исполнилась, но, к сожалению, судьба сложилась так горько. За прошедшее после катастрофы время два поколения мальчишек и девчонок закончили 39-ю, но школа помнит Мурата и город тоже», - отметил Александр Морозов.
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